На російському дроні “Молния-2Р” знайшли ліцензійну Windows 11 та Starlink, — ГУР МО

У російських дронах знаходять не тільки апаратні, але й програмні компоненти західного виробництва. Цей “Молния-2Р” мав ПК з Windows 11 та Starlink на борту.

Про комплектацію розвідувального БПЛА рф ГУР МО повідомила на офіційному сайті та у  Telegram. Детальний огляд компонентів безпілотника можна знайти у базі даних War Sanctions.

Щоб керувати дроном, а також процесом фото та відеознімання, російські окупанти оснастили його аж двома комп’ютерами. Перший — це одноплатний мініатюрний Raspberry Pi 5, а другий — повноцінний міні-ПК. Китайський Mini PC F8, “промаркований російським брендом Raskat (ТОВ «НОВЫЙ АЙ ТИ ПРОЕКТ»)” розміщений прямо у своєму зовнішньому корпусі. Щобільше, на ньому встановлена ліцензійна версія операційною системою Windows 11.

У повітряній розвідці важлива камера, і росіяни оснастили безпілотник китайською моделлю SIYI ZR10 з 10x оптичним зумом та тривісною стабілізацією. Окрим спостереження, БПЛА також здатний коригувати удари.

Але “родзинкою” збірки стала антена Starlink. Оглядачі усе частіше повідомляють про зв’язок від SpaseX на російських безпілотниках: не жаліють не тільки на розвідувальні, але й на ударні. Фахівець з радіозв’язку та дронів Сергій “Флеш” Бескрестнов нещодавно зауважив в Telegram, що почастішали випадки промислового, а не кустарного, встановлення терміналів на “Молнії”.

Дрон FPV літакового типу “Молния-2Р” запускається з катапульти. БПЛА має два двигуни, розташовані на крилах. Раніше ГУР повідомляла про ударні безпілотники такого ж типу, ціль яких обирає оператор безпосередньо під час огляду з камери. Вони оптимізовані для збільшення часу польоту та мають ”посилену бойову частину”.

