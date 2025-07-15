Новини Крипто 15.07.2025 comment views icon

SharpLink стала найбільшим корпоративним власником ETH у світі

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Тетяна Нечет

Автор новин

SharpLink стала найбільшим корпоративним власником ETH у світі

Ігрова компанія SharpLink стала найбільшим власником Етеру. Вона відзвітувала, що накопичила 280,706 ETH станом на 13 липня. Таким чином, запаси SharpLink монет мережі Ethereum перевищили накопичені 259 433 ETH самою Ethereum Foundation. Остання — організація, яка займається підтримкою Ethereum і пов’язаних технологій.

SharpLink Gaming, Inc. (Nasdaq: SBET) відтепер — найбільша публічна компанія у світі, що прийняла Ether (ETH) як основний резервний актив скарбниці.

Протягом 7-13 липня 2025 року компанія придбала 74,656 ETH за середньозваженою ціною $2,852. SharpLink залучила приблизно $413 млн чистих надходжень через свій механізм At-The-Market (ATM), випустивши 24,572,195 звичайних акцій протягом тижня (з 7 по 11 липня). Приблизно $257 млн ще не були направлені на покупку ETH.

Станом на 11 липня компанія виділила 99,7% своїх ETH-активів на протоколи стейкінгу. В період між 7 та 11 липня 2025 року SharpLink отримала приблизно 94 ETH у винагородах від стейкінгу, довівши загальну суму винагород до 415 ETH з моменту запуску стратегії з накопичення Етеру від 2 червня 2025 року.

З моменту початку покупок ETH, тобто з 13 червня 2025 року, кількість ETH у SharpLink зросла на 23% за трохи більше ніж місяць.

Джерело: SharpLink

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