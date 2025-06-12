Тренд на мільярди: чому корпорації охопила біткоїн-лихоманка?

Публічні компанії активно скуповують біткоїн. І наразі це буквально гарячий тренд. Навіть медіакомпанія президента США Дональда Трампа Trump Media and Technology Group (TMTG) оголосила про плани щодо купівлі BTC на $2,5 млрд. І кількість публічних компаній, який створюють біткоїн-скарбниці, лише зростає, оскільки найпопулярніша і найперша у світі криптовалюта досягає історичних максимумів. Цифрове золото на останні три місяці подорожчало на 15%, перевершивши зростання індексу MSCI World на 3,6% та золота — на 13,3%. Та й загалом активи 294 криптофондів досягли рекордного максимуму в травні: $7,05 млрд.

Компанії запасаються біткоїнами з різних причин: деякі тримають його як захист від інфляції або щоб продемонструвати підтримку криптовалютної індустрії, яку активно підтримує новий уряд США. Деякі фірми деякі фірми зробили використання боргових зобов’язань та продажу акцій для купівлі біткоїнів своєю основною бізнес-стратегією.

Чи варто бігти й собі купувати BTC? Суттєве зростання курсу акцій компаній з причини придбання біткоїнів може здаватися підтвердженням правильно обраної стратегії, але існує багато ризиків. Наприклад, раптове падіння ціни BTC може призвести до масових розпродажів. А це, своєю чергою, каскадом тягне ще дужче зниження ціни й ще більше розпродажів з боку більш дрібних інвесторів.

З іншого боку, за даними аналітиків Ark Invest, до 2030 року біткоїн коштуватиме від $300 тис. до $1,5 млн. Але ми розповідаємо не про це…

582 тисячі BTC

Саме стільки біткоїнів належить Strategy (колишній MicroStrategy) Майкла Сейлора. Компанія володіє 2.77% від загальної кількості монет, яка становить 21 мільйон. Таким чином, Strategy володіє найбільшою кількістю біткоїнів, ніж усі інші компанії разом узяті. Вартість активів на момент написання складає понад $63 млрд.

Strategy вперше почала купувати біткоїн у 2020 році з резервних коштів. Тепер її бізнес з розробки та підтримки софта — це невелика частина стратегії. Компанія використовує все: від продажу акцій до випуску боргових зобов’язань для того, щоб поповнювати біткоїн-резерв не зважаючи на ціну BTC.

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Політ на 3000%

Саме на стільки зросла ціна акцій Strategy за останні п’ять років, порівняно з приблизно 1000% зростанням біткоїна та 1500% акцій фондового улюбленця Nvidia.

Не останню роль в успіху компанії відіграє особистість засновника та голови Майкла Сейлора, який відвідував Трампа в Мар-а-Лаго та Білому домі, та відомий своїми епатажними висловлюваннями на кшталт про зберігання криптовалют у банках або про знищення власних біткоїнів на $1,5 млрд.

61 компанія володіє 674 000 біткоїнів

Джеффрі Кендрік з Standard Chartered попередив про потенційні ризики, пов’язані з тим, що публічні компанії, які не спеціалізуються на криптовалютах, тримають біткоїн у скарбницях.

Якщо ціна біткоїна впаде нижче $90 тис., ці компанії можуть бути змушені ліквідувати свої активи, що може мати значні наслідки для ринку. А якщо ціна впаде на 22% нижче їхньої середньої ціни купівлі вони, швидше за все, будуть змушені продати запаси.

Це попередження прозвучало на тлі того, що 61 публічна компанія разом володіє 673 897 біткоїнами, що становить 3,2% від загальної пропозиції біткоїнів в обігу.

анепокоєння викликає те, що поточний тиск на покупців з боку цих скарбниць може змінитися на протилежний, якщо ціна біткоїна впаде, що призведе до потенційної корекції ринку.

Криптоскарбниці у тренді

Акції SharpLink Gaming, фірми з просування азартних ігор, зросли на 400% після того, як вона оголосила про плани купити Ethereum (ETH) на $425 млн.

Акції криптофірми Upexi також підросли на 300% після оголошення про купівлю Solana (SOL) на $100 млн.

Акції GameStop злетіли на 20% після чуток про інвестування у криптовалюту. Щоправда, цінні папери впали на 10% після придбання біткоїнів на $500 млн.

Новостворена криптокомпанія Nakamoto поглинула KindlyMD залучила $710 млн на поповнення біткоїн-скарбниці.

Metaplanet, яка посідає восьме місце у глобальному рейтингу публічних компаній з найбільшими біткоїн-скарбницями, випустить 555 млн акцій зі змінною страйк-ціною. Компанія розраховує отримати $5,4 млрд для купівлі додаткових BTC. Це найбільший випуск прав на купівлю акцій в історії японського фондового ринку та перший випадок випуску варрантів Це фінансові інструменти, які дають право купити акції за ціною, що може змінюватися (наприклад, у прив’язці до ринкової). зі змінною ціною вищою за ринкову.

Microsoft також розглядала опцію купівлі біткоїна, але відмовилась від цієї ідеї.

Нагадаємо, що за даними компанії з управління криптовалютними індексними фондами Bitwise, вливання коштів до Bitcoin можуть сягнути $120 млрд до кінця 2025 року, та ще додатково $300 млрд у 2026 році.