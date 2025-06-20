Новини Крипто 20.06.2025 о 16:46 comment views icon

Стратегічний резерв Ethereum (ETH) серед 38 компаній перевищив $3 млрд

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Тетяна Нечет

Автор новин

Є кілька ознак що ETH готується до серйозного руху вгору і є шанси, що ціна підніметься до позначки $4 тис.

По-перше, корпоративні гравці накопичили понад 1,19 млн монет на суму $3 млрд. Таким чином, обсяг Ethereum (ETH), що зберігається у стратегічних резервах 38 компаній сягнув майже 1% від загальної кількості криптовалюти в обігу, що становить близько 120,8 млн ETH.  Загалом понад 70% з трьохмільярдних резервів припадає на п’ять компаній.

На першому місці за кількістю монет Ethereum Foundation — 259 433 ETH. На другому — ігрова компанія SharpLink, яка нещодавно придбала 176 270 ETH. PulseChain Sac володіє 166 303 ETH, а найбільша криптобіржа в США Coinbase тримає у резервах 137 334 ETH.

Також 19 червня до списку інституційних власників приєднався додаток для обміну повідомленнями та гаманців на базі Ethereum Status, який придбав 23 066 ETH вартістю приблизно $2,9 млн.

По-друге, з середини травня кількість нових адрес в мережі ETH щотижня зростає  на 800 тис. – 1 млн. Минулого року цей показник був на третину меншим для того ж періоду.

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