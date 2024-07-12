Шеллі Дюваль, акторка-мем з фільму «Сяйво» Стенлі Кубрика, померла у віці 75 років

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Акторка Шеллі Дюваль, яка передусім відома роллю у стрічці «Сяйво» Стенлі Кубрика за романом Стівена Кінга та отримала нагороду Каннського фестивалю за кращу жіночу роль у фільмі Роберта Альтмана «Три жінки», померла у віці 75 років від ускладнень діабету в четвер, 11 липня, у Бланко, штат Техас, США.

Шеллі Дюваль працювала з режисером Робертом Альтманом та отримала свою першу роль у його фільмі «Брюстер Макклауд» (1970). Далі вона з’являлася у його фільмах «Маккейб і місис Міллер» (1971), «Злодії як ми» (1974) та «Нешвілл» (1975). У останньому акторка привернула увагу, і Альтман взяв її у «Баффало Білл і індіанці» (1976), а потім подарував їй всесвітню славу у «Трьох жінках».

У 1977 році Шеллі Дюваль зіграла журналістку Rolling Stone у фільмі Вуді Аллена «Енні Холл» та зустріла на знімальному майданчику Пола Саймона, акторка та співак зустрічалися два роки. Дюваль втілила Олив Ойл у фільмі Альтмана «Попай» у 1980 році — роль, для якої вона наче народилася, зважаючи на зовнішність.

Роль у «Трьох жінках» спонукала Стенлі Кубрика взяти її на роль Венді Торренс, дружини персонажа Джека Ніколсона у стрічці «Сяйво». Фільм знімали понад рік, і легендарно вимогливий режисер доводив Дюваль до межі можливостей — Деякі з її сцен потребували понад 100 дублів. Через багато років вона розповіла про важкі знімання Hollywood Reporter:

«Через деякий час ваше тіло бунтує. Воно каже: «Припини робити це зі мною, я не хочу плакати щодня». І іноді сама ця думка змушувала мене плакати. Прокинутися вранці в понеділок, так рано, і зрозуміти, що ти повинна була плакати весь день, тому що це було заплановано, — я б просто почала плакати. Я б сказала: «О ні, я не можу, я не можу». І все ж я це зробила. Я не знаю, як я це зробила. Джек теж сказав це мені. Він сказав: «Я не знаю, як ти це робиш».

Серед інших ролей Шеллі Дюваль — «Бандити часу» Террі Ґілліама (1981) і комедія «Роксанна» зі Стівом Мартіном (1987). Протягом 1980-х Дюваль у низці антологій, заснованих на класичних історіях. У фільмах «Театр казок», «Високі казки та легенди», «Класика кошмарів» та «Історії на ніч»брали участь відомі режисери, зокрема Тім Бертон, Френсіс Форд Коппола та Іван Пассер, а також такі запрошені зірки, як Робін Вільямс, Джеймі Лі Кертіс, Елліот Гулд, Лаура. Дерн, Моллі Рінгуолд та Ед Аснер.

Після повернення до Техасу Дюваль знялася у фільмі у фільмі Стівена Содерберга «Там, всередині» у 1995 році, а наступного року знявся у стрічці Джейн Кемпіон «Портрет леді». У 2002 році акторка залишила кар’єру. Вона жила відлюдним життям, а її поява на шоу «Dr. Phil» у 2016 році відкрила її проблеми із психічним здоров’ям. У 2021 році в неї брав інтерв’ю автор Hollywood Reporter Сет Абрамович, який поїхав до Техасу і побачив, що вона рада згадати свою кар’єру, і її з любов’ю сприймають у її громаді в Texas Hill Country, попри її ексцентричність.

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У 2023 році Шеллі Дюваль повернулася до акторської діяльності після багатьох років, з’явившись в інді-фільмі жахів «The Forest Hills», який не мав широкого прокату.

Джерело: Variety

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