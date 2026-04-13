“Гра престолів” (2011–2019) зібрала потужну, відзначену нагородами акторську команду. Хоча багато з молодших акторів були майже невідомими на момент прем’єри, разом із зростанням популярності серіалу розквітли і їхні кар’єри. Касти швидко стали впізнаваними у всьому світі, а чимало акторів скористалися успіхом “Престолів”, щоб закріпитися в індустрії через запам’ятовувані ролі у кіно та на телебаченні.





Яким би грандіозним не був серіал, для більшості зірок це було лише початком. 2026 рік — 15-та річниця “Гри престолів”, і за цей час акторський ансамбль встиг вибудувати власні помітні кар’єри. Емілія Кларк, Софі Тернер, Кіт Харінгтон та інші назавжди нестимуть із собою спадщину Вестеросу — але за ці роки кожен із них став значно більшим.

Кіт Харінгтон — Джон Сноу у 1–8 сезонах

Англійський актор Кіт Харінгтон зіграв героїчного Джона Сноу, якого у серіалі довго вважали “бастардом Вінтерфелла”.

Насправді ж він виявився сином Рейєгара Таргарієна та Лаяни Старк. Упродовж усіх восьми сезонів Джон рятував людей на Стіні, за нею і у Вінтерфеллі. Проте сам Харінгтон зізнається, що геройські ролі більше не приваблюють його так, як раніше: він хоче грати персонажів неоднозначних, ближчих до антигероїв. Нещодавно актор возз’єднався зі своєю колегою по “Грі престолів” Софі Тернер у готичному хорорі “The Dreadful” (2026). Він також знімається в драмі HBO “Industry”, присвяченій наслідкам фінансової кризи 2008 року.

Крім того, Харінгтон увійшов до акторського складу проєкту “Count My Lies” на Hulu — разом із Ліндсі Логан та Шейлін Вудлі — і з’явиться у чотирисерійному мінісеріалі “A Tale of Two Cities” на MGM+ і BBC. Варто нагадати, що саме Харінгтон колись запропонував HBO ідею продовження про Джона Сноу: він навіть привів із собою цілу команду сценаристів, хоча проєкт зрештою так і не отримав офіційного схвалення HBO.





Пітер Дінклейдж — Тіріон Ланністер у 1–8 сезонах

У серіалі, де персонажів вбивали без попередження, Тіріон Ланністер у виконанні Пітера Дінклейджа виявився справжнім виживальником. Він пережив Битву на Блеквотері, поранення у Битві на Зеленому Полі, небезпечне плавання з сером Джорою Морментом і, нарешті, битви при Вінтерфеллі та Королівській Гавані. Зрештою Тіріон став Десницею Короля Брана. Дінклейдж приєднався до другого сезону науково-фантастичної драми Ноя Хоулі “Alien: Earth”.

Раніше він знявся у романтичній комедії “She Came to Me” (2023) поруч із Марісою Томей та Енн Гетевей. Серед його гучних робіт — роль Ейтрі у “Месниках: Війна нескінченності” (2018), Болівара Траска у “Людях Ікс: Дні минулого майбутнього” (2014), Каска Хайботтома у “Голодних іграх: Балада про птахів і змій” (2023) та доктора Dillamond у “Wicked” (2024).

Софі Тернер — Санса Старк у 1–8 сезонах

Арка Санси Старк у виконанні Софі Тернер — одна з найяскравіших у серіалі: із наївної доньки Неда Старка вона перетворилася на одного з найдалекоглядніших гравців Вестеросу, здобула Вінтерфелл назад від Болтонів і стала Королевою Півночі.

Нещодавно актриса отримала невелику травму спини на знімальному майданчику “Tomb Raider” і виробництво тимчасово зупинялося. Тернер грає Лару Крофт в адаптації Amazon MGM Studios під керівництвом Фібі Воллер-Бридж — авторки “Фліббег”. Серед інших її ролей — Джін Ґрей у “Людях Ікс: Апокаліпсис” (2016) та “Dark Phoenix” (2019). До речі, у всесвіті “Гри престолів” тим часом активно розвиваються нові проєкти— і всесвіт франшизи продовжує зростати.

Чарльз Денс — Тайвін Ланністер у 1–4 сезонах

Ветеран британського кіно Чарльз Денс блискуче втілив образ Тайвіна Ланністера в перших чотирьох сезонах — владного патріарха, який керував Семи Королівствами залізною рукою і вмів тримати на відстані навіть Залізний Банк Браавосу. Його нещадна ненависть до молодшого сина Тіріона врешті-решт коштувала йому життя.

Денс знявся разом з іншою зіркою “Гри престолів” Емілією Кларк у романтичній драмі “Me Before You” (2016). Він також з’явився у серіалі Netflix “The Crown” у ролі лорда Маунтбеттена. Його найпомітніша остання роль — барон Леопольд Франкенштейн у “Франкенштейні” Ґільєрмо дель Торо. Наразі актор знімається у другому сезоні “The Day of the Jackal”.

Емілія Кларк — Дейенеріс Таргарієн у 1–8 сезонах

Англійська актриса Емілія Кларк пережила два аневризми мозку під час зйомок “Гри престолів” і заснувала благодійну організацію SameYou, спрямовану на покращення реабілітації після черепно-мозкових травм. Її Дейенеріс Таргарієн — один із найвпізнаваніших персонажів серіалу, що міцно увійшов до поп-культури.

Окрім ролі Луїзи Кларк у “Me Before You” поруч із Семом Клафліном, актриса зіграла Сару Коннор у “Terminator Genisys” та Кі’ра у “Solo: A Star Wars Story”. Станом на 2026 рік вона знімається у шпигунському трилері Peacock “Ponies” разом із Гейлі Лу Річардсон. Наступний проєкт — науково-фантастична романтична драма “Next Life”.

Шон Бін — Еддард Старк у 1-му сезоні

Шон Бін вже був відомим актором задовго до “Гри престолів”. Його персонаж — шляхетний Еддард Старк, лорд Вінтерфелла — протягом першого сезону залишався моральним компасом серіалу, аж поки не загинув шокуючою стратою.

Широкій аудиторії Бін також відомий роллю Боромира у “Володарі перснів: Братство Персня” (2001). У 2025 році він знявся у кримінальній драмі BBC One “This City Is Ours” та у психологічному трилері “Anemone” поруч із Деніелем Дей-Льюїсом.

Ліна Гіді — Серсея Ланністер у 1–8 сезонах

Ліна Гіді заслуговує на особливу похвалу за роль Серсеї Ланністер — одного з найбільш незабутніх лиходіїв сучасного телебачення. Донька Тайвіна, дружина Роберта Баратеона і мати трьох дітей від брата Джеймі, Серсея чіплялася за владу до останнього і стала де-факто королевою після загибелі наймолодшого сина.





Гіді була відома ще до “Гри престолів” — зокрема роллю королеви Горго у “300” та Сари Коннор у “Термінатор: Хроніки Сари Коннор”. Нещодавно вона знялася у вестерн-серіалі Netflix “The Abandons” поруч із Ґілліан Андерсон, а також увійшла до акторського складу третього сезону “Венздей” у поки не розкритій ролі.

Ніколай Костер-Вальдау — Джеймі Ланністер у 1–8 сезонах

Данський актор Ніколай Костер-Вальдау здобув світову славу завдяки ролі Джеймі Ланністера у всіх восьми сезонах.

Особливо виразними були його сцени навпроти Чарльза Денса, Ліни Гіді та Ґвендолін Крісті. Серед його кінопроєктів — “The Other Woman”, “Domino” та “The Silencing”. У 2025 році він зіграв Вільяма, герцога Нормандського, у серіалі BBC “King & Conqueror”, а також повернувся до ролі Оуена Майклса в обмеженому серіалі Apple “The Last Thing He Told Me” поруч із Дженніфер Ґарнер та Ангурі Райс.

Педро Паскаль — Оберін Мартелл у 4-му сезоні

Педро Паскаль зіграв харизматичного Червоного Гадюку — принца, якого ненависть до Ланністерів штовхнула на двобій з Горою в ролі чемпіона Тіріона. Він мало не переміг, але загинув — жорстоко і незабутньо. Саме ця роль стала для Паскаля трампліном до зіркового Голлівуду.

За версією IMDb, Паскаль став найпопулярнішим актором 2023 року — і не дивно: він одночасно грав у двох хітових серіалах, “Мандалорець” та “Останні з нас”. У “Нарко” він зіграв агента DEA, у “Мандалорці” — космічного мисливця за головами Діна Джаріна. В “Останніх з нас” його персонаж Джоел Міллер приніс Паскалю номінацію на “Золотий глобус” і нагороду Гільдії кіноакторів США. На великому екрані він з’явився у “Fantastic Four: First Steps”, “Eddington” та “The Materialists“.

Ліам К аннінгем — Сер Давос Сіворт у 2–8 сезонах

Ірландський актор Ліам Каннінгем зіграв “Цибульного Лицаря” — колишнього прихильника Станніса Баратеона, який згодом став довіреним радником Джона Сноу.





Наприкінці серіалу Давос обіймав посаду Майстра Кораблів у Малій Раді Брана Зламаного. Після завершення “Гри престолів” Каннінгем знявся у “The Vault” (2021), “The Last Voyage of the Demeter” (2023), а також зіграв у науково-фантастичному серіалі Netflix “3 Body Problem” (2024) — у новому проєкті творців “Гри престолів” Девіда Беніоффа та Д.Б. Вайса.

Мейзі Вільямс — Ар’я Старк у 1–8 сезонах

Англійська актриса Мейзі Вільямс зіграла Ар’ю Старк — молодшу доньку Неда, яка після страти батька втекла від Ланністерів, мандрувала разом із Сандором Клєґейном, навчалася у Безликих у Браавосі та стала смертоносним асасином. Саме Ар’я завдала вирішального удару Нічному Королю у Битві при Вінтерфеллі. Серед помітних робіт Вільямс після серіалу — фільм “The New Mutants” (2020), мінісеріал “Pistol” (2022) та драма “The New Look” (2024). Незабаром вона з’явиться у “Practical Magic 2” поруч із Сандрою Буллок та Джої Кінг.

Інші зірки Вестеро су

Річард Медден, який зіграв Робба Старка, готується до зйомок у мінісеріалі “Trinity” Джеда Мерк’юріо. Белла Ремзі, яка у “Грі престолів” зіграла леді Ліанну Морент, сьогодні очолює постапокаліптичну драму HBO “Останні з нас” — серіал уже продовжено на третій сезон. Джейсон Момоа, який зіграв Кхала Дрого у першому сезоні, повернеться у “Dune: Part Three” Дені Вільнева — цього разу у ролі смертоносного гола Хайта.





Ґвендолін Крісті, яка завершила серіал як лорд-командир Бриєнна Тартська, приєдналася до німецькомовної драми “Black Gold”. А Іен Ґлен, котрий зіграв відданого Джорі Морта, знявся у 2025 році у філіппінській історичній драмі “Quezon”.

Всесвіт “Гри престолів” тим часом продовжує жити і розвиватися на HBO: у 2026 році глядачів чекають одразу два спінофи — “Лицар Сімох Королівств” і третій сезон “Дому Дракона”. А Джордж Мартін нещодавно підтвердив, що у розробці перебуває ще 5–6 спінофів, серед яких не лише приквели, а й продовження.





Джерело: GameRant