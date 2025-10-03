ШІ-браузер Perplexity Comet з підпискою за $200 тепер частково безплатний

Браузер Comet від Perplexity став безплатним після тарифу $200 на місяць

Якщо комусь потрібен браузер, який сам переглядає інтернет (звісно, виключаючи шкідливе ПЗ та інші загрози), можна звернути увагу на Comet зі штучним інтелектом від Perplexity. Хоча цінник у $200 на місяць за тариф Max міг багатьох відлякувати. Але тепер він став безплатним. Принаймні, за базові функції.

Спершу Comet задумувався як безплатна альтернатива Chrome та іншим браузерам, проте його запуск відбувся з високим платним бар’єром. Насправді Perplexity настільки серйозно поставилася до розвитку власного браузера, що навіть розглядала можливість купівлі Chrome у Google, але влада США швидко зупинила ідею, посилаючись на антимонопольні норми. Тепер він справді став безплатним, але з важливими обмеженнями.

Відтепер Comet доступний будь-кому разом із функцією Sidecar на базі великих мовних моделей. Хоча на офіційному сайті завантаження все ще зазначено, що потрібна підписка чи запрошення, на практиці браузер можна завантажити та встановити без входу в акаунт.

Проте, щоб отримати повний набір можливостей, все ще потрібна підписка за $200 на місяць. Інакше діють обмеження щодо швидкості доступу до інструментів, серед яких генерація тексту, пошук товарів, а також функції входу й “перегляду” від вашого імені. Варто бути уважним — як і в багатьох інструментів на базі ШІ, тут можливі серйозні прогалини в безпеці.

Журналіст Кріс Гоффман провів розширений тест Comet і зазначив, що браузер виглядає цікавим, але досить “порожнім”, якщо відкинути агентні функції ШІ.

“Comet не створює відчуття браузера для щоденного використання — наразі це радше яскрава демонстрація можливостей”, — підсумував він.

Перехід Comet у безплатний доступ відкриває його ширшій аудиторії, однак реальні можливості залишаються обмеженими без платної підписки. Це типовий приклад експериментів із новими форматами браузерів, де штучний інтелект відіграє ключову роль, але поки що виглядає радше як технологічна вітрина, ніж готовий інструмент для щоденної роботи.

Проте з ШІ-браузерами треба бути обережними. За даними дослідження Brave, Comet від Perplexity або інший ШІ-браузер може видати зловмисникам дані кредитки під час обробки вебсторінки.

Джерело: pcworld