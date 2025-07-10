Новини Тиждень ШІ 10.07.2025 о 13:48 comment views icon

Chrome, збирайся на спочинок. Perplexity випустила власний ШІ-браузер, OpenAI — на черзі

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Маргарита Юзяк

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Chrome, збирайся на спочинок. Perplexity випустила власний ШІ-браузер, OpenAI — на черзі
ШІ-браузер Comet / Perplexity

Стартапи зі штучним інтелектом дедалі більше зазіхають на територію техногігантів. Нині Perplexity запустила власний ШІ-браузер Comet, а OpenAI випустить свій аналог от-от.

Розробники, які ще вчора створювали чатботи, тепер будують повноцінні браузери й відкрито кидають виклик Google Chrome. Це відбувається на тлі шаленого зростання кількості пошукових запитів через ШІ-асистентів — і водночас падіння трафіку в Google. Сам техногігант розуміє ситуацію: останні місяці Chrome активно отримує ШІ-функції, а пошуковик тестує новий ШІ-режим.

Comet вже доступний для передплатників Perplexity Max ($200/міс) та обмеженої групи користувачів зі списку очікування. У браузері за замовчуванням вбудована ШІ-пошукова система Perplexity, яка генерує короткі зведення замість традиційних лінків. Крім того, Comet має вбудованого Comet Assistant — агента ШІ, який автоматизує рутинні завдання: читає пошту, підсумовує календар, керує вкладками й виконує дії за користувача на сторінках. Його можна викликати в будь-який момент прямо на сайті — він бачить контент і реагує на нього.

Chrome, збирайся на спочинок. Perplexity випустила власний ШІ-браузер, OpenAI — на черзі
ШІ-помічник Comet / Perplexity

Для цього, щоправда, доведеться надати значний доступ до акаунта Google — включно з календарем, контактами, файлами та екраном. Це викликає занепокоєння в частини користувачів, хоча базові завдання помічник виконує досить стабільно.

Під час тестів журналісти помітили: Comet Assistant добре справляється із простими запитами, наприклад: «Підібрати час для події» або «Підсумуй ці листи». Але під час складніших сценаріїв — як-от бронювання парковки з конкретними параметрами — він легко помиляється, генерує хибні дані та вводить користувачів в оману.

OpenAI теж не відстає. Компанія планує інтегрувати в браузер агента Operator, якому дозволять переглядати сторінки без виходу з ChatGPT. Відповідно він зберігатиме логіку діалогу, навіть якщо юзер переходить за посиланнями. Велика ймовірність, що браузер теж буде зберігати всю історію запитів, як і чатбот. Іронічно, але в «спину» Google дихають колишні члени команди Chrome, яких залучено в проєкті OpenAI.

Але крім Perplexity та OpenAI конкурентів вистачає. Наприклад, свої браузери на базі ШІ мають The Browser Company (Dia), а Google інтегрує Gemini в Chrome. Крім того, виявляється Gemini вшивають Android і тут з’являються питання до безпеки приватних даних. Можемо точно сказати, що головна битва — не лише за ринок браузерів, а й за пошук як такий: все менше людей «гуглять», все більше — питають у ШІ.

Perplexity, за словами CEO Аравінда Срініваса, бачить браузер як основу нової операційної системи. Лише у травні 2025 року стартап обробив 780 млн запитів, і обсяги зростають на 20% щомісяця.

Джерело: TechCrunch 1, 2

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