Perplexity пропонує Google продати їй Chrome за $34,5 млрд

Depositphotos

Компанія Perplexity, що спеціалізується на пошуку за допомогою ШІ, зробила Google раптову пропозицію продати браузер Chrome за $34,5. ЇЇ представник підтвердив цей намір.

Зміна власника Chrome та, ймовірно, способу, яким він працює, може визначити майбутнє інтернету. Речник Perplexity Джессі Дваєр підтвердив CNN деталі пропозиції, про яку першою повідомив The Wall Street Journal. Намір придбати браузер з’явилася на тлі очікування Google остаточного рішення суду в антимонопольній справі.

Ухвала минулого року визнає, що інтернет-гігант порушив антимонопольне законодавство США. Міністерство юстиції США запропонувало продати Chrome для власного правового захисту. Google пообіцяв оскаржити рішення та назвав ідею відокремлення Chrome «безпрецедентною пропозицією», яка зашкодить споживачам. Google відмовився коментувати заявку на придбання.

Perplexity існує близько трьох років, її пошуковий інструмент використовує ШІ для аналізу вебконтенту та надання відповідей у вигляді зведень з посиланнями на джерела. У грудні 2022 року стартап запустив пошукову систему на основі ШІ, яка конкурує з Google. У липні 2025 року Perplexity запустила власний веббраузер Comet. Компанія позиціює його як більш персоналізований браузер, який об’єднує календарі, вкладки перегляду, соціальні медіа тощо.

Як розповів CNN Джессі Дваєр, Perplexity зберегла б у разі придбання поточні налаштування перегляду сторінок, а також Google як пошукову систему за замовчанням. Компанія також зобов’язується забезпечити безперервну доступність та підтримку Chrome протягом 100 місяців та інвестувати $3 млрд у розвиток Chromium протягом наступних двох років. За словами Дваєра, Perplexity зробила цю пропозицію, бо “вірить у відкритий інтернет”.

Цікаво, що компанія коштує майже вдвічі менше, ніж пропозиція, яку вона зробила. Як повідомляє Bloomberg, за найсвіжішою оцінкою Perplexity коштує $18 млрд після останнього раунду фінансування, коли вона залучила $100 млн. Раніше цього року Perplexity заявила про спробу купити TikTok у рамках виконання закону США, який вимагає від материнської китайської компанії ByteDance поза межами Китаю, щоб зберегти доступ до застосунку у Сполучених Штатах.