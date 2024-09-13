Шнобелівська премія-2024: ссавці, що дихають анусом, шикування п’яних хробаків і голуби-керманичі ракет

Шнобелівська премія — це пародія на Нобелівську премію, яка проводиться вже в 34 раз і традиційно «не без веселощів».

Церемонія нагородження проводиться під слоганом «досягнення, які спочатку змушують людей сміятися, а потім змушують думати» і відзначає реальних науковців, які змогли поглянути на наукові дослідження «з іншої, значно веселішої сторони».

Нижче пропонуємо переглянути перелік відзнак, які точно додадуть вам трохи «п’ятничного настрою».

Мир

Присуджена покійному американському психологу Б. Ф. Скіннеру, який дослідив можливість розміщення живих голубів всередині ракет, як засіб для визначення траєкторії руху. Проєкт, який сам творець називав божевільним, мав ідеальну демонстрацію, але зрештою був скасований.

«Вид живого голуба, який виконує своє завдання, попри усю свою красу, просто нагадав комітету про те, наскільки фантастичною була наша пропозиція», — написав Скіннер.

Ботаніка

Присуджена Джейкобу Вайту з США та Феліпе Ямашіті з Німеччини за докази того, що південноамериканська рослина Boquila trifoliolata може імітувати листя пластикових рослин, поруч з якими розміщена. По суті, вчені довели, що наявність «зору у рослин» є правдоподібною гіпотезою.

Медицина

Швейцарська, німецька та бельгійська групи дослідників здобули перемогу в цій категорії за демонстрацію того, що фальшиві ліки, які викликають хворобливі побічні ефекти, можуть бути ефективнішими для пацієнтів, ніж фальшиві ліки, які не викликають болісних побічних ефектів.

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Фізика

Премія присуджена Джеймсу Ляо з Університету Флориди за всебічне, опубліковане в багатьох публікаціях дослідження плавальних здібностей… мертвої форелі.

Теорія ймовірності

Нагорода розділена між командою з 50 дослідників, які підкинули 350 757 монет, щоб перевірити гіпотезу, висунуту Персі Діаконісом, колишнім фокусником і професором Стенфордського університету щодо того, що монети частіше приземляться на ту саму сторону, якою їх підкидали.

Хімія

Команда з Амстердаму за допомогою хроматографії успішно відокремила п’яних і тверезих хробаків.

Біологія

Ще одна нагорода присуджена покійним Фордайсу Елі та Вільяму Петерсену за дослідження факторів, що впливають на виробництво молока в стадах: коти на спинах корів та вибухові паперові пакети, здається, лякали корів до зменшення секрету.

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Фізіологія

Японські дослідники Рьо Окабе та Таканорі Такебе виявили, що ссавці можуть дихати через анус — і це фактично альтернативний спосіб доставлення кисню пацієнтам у критичному стані, якщо запаси апаратів ШВЛ закінчуються, як це було під час пандемії Covid-19.

Джерело: Gizmodo, CNN