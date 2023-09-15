Шнобелівська премія-2023: облизування каміння, зомбі-павуки, волосся в носі та розумний унітаз, що фотографує «процес»

Традиційно весело пройшла 33 церемонія нагородження лауреатів Шнобелівської премії (Ig Nobel Prize), пародії на Нобелівську премію. Тут вручають призи під слоганом «досягнення, які спочатку змушують людей сміятися, а потім змушують думати». Лауреатами є серйозні науковці, які змогли поглянути на наукові дослідження з іншого, трохи дивного боку.

Церемонія відбувалася онлайн, передає ArsTechnica. Переможці мали двічі пояснити за свою роботу, спочатку за 24 секунди, а потім за 7 слів. Головне — не повторюватися, повторюватися, повторюватися, повторюватися, повторюватися.

Хімія/геологія

Премію отримав польський геолог та палеонтолог Ян Заласевич за пояснення, чому багато вчених люблять лизати каміння. Це відбулося в Інформаційному бюлетені Палеонтологічної асоціації.

Змочування поверхні дає змогу викопним і мінеральним текстурам різко виділятися, а не губитися в розмитості пересічних мікровідблисків і мікрозаломлень, які виходять із сухої поверхні.

Література

Премія йде Крісу Мулену, Ніколь Белл, Меріті Турунен, Аріні Бахарін та Акірі О’Коннор за «вивчення відчуттів, які люди відчувають, коли повторюють одне слово багато, багато, багато, багато, багато, багато, багато разів».

Інженерія механізмів

Те Фей Яп, Жень Лю, Ануп Раджаппан, Тревор Шімокусу та Деніел Престон стали відомими за «реанімацію мертвих павуків для майбутнього використання їх у ролі механічних інструментів для захоплення».

Просома павука, або гідравлічна камера, містить внутрішні клапани, які дозволяють істоті контролювати кожну ногу окремо. Коли павук гине, контроль зникає, і ноги працюють в унісон. Все, що вченими потрібно було зробити, це встромити голку в просому мертвого павука і прикріпити її до тіла павука суперклеєм, щоб утворилася герметичне з’єднання. Інший кінець голки прикріплюється або до однієї з лабораторних випробувальних установок, або до ручного шприца. Подача повітря створює тиск у камері та миттєво активує ніжки, змушуючи їх відкриватися. Зниження тиску в камері змушує кінцівки знову змикатися.

Медицина

Крістін Фам, Бобак Хедаяті, Кіана Хашемі, Елла Цука, Тіана Мамагані, Маргіт Юхас, Джеймі Вікенхайзер і Наташа Месінковська використовували людські трупи (10 чоловіків і 10 жінок), щоб дослідити, чи однакова кількість волосин у правій та лівій ніздрях людини. Середня кількість волосся в носі на ніздрю становить від 120 до 122 волосків, а волосся зазвичай ростуть у діапазоні від 0,81 до 1,035 сантиметра.

Комунікація

Група вчених з Іспанії вивчали розумову діяльність людей, які вміють добре говорити, вимовляючи слова задом наперед. Марія Хосе Торрес-Пріоріс, Діана Лопес-Баррозо, Естела Камара, Сол Фіттіпальді, Лукас Седеньо, Агустін Ібаньєс, Марсело Бертьє та Адольфо Гарсія найняли для своїх експериментів двох чоловіків які уміють говорити задом наперед, та ще 18 звичайних людей. Візуалізація мозку цих двох чоловіків показала збільшення об’єму сірої речовини та покращення функціонального зв’язку (білої речовини) у ключових частинах мозку, пов’язаних із мовою.

Охорона здоров’я

Ніяк не можна було обійтися без унітазної тематики. Син Мін Пак отримала Шнобелівську премію за винахід Стенфордського туалету, пристрою, який використовує різноманітні технології, зокрема тест-смужку для аналізу сечі, систему комп’ютерного бачення для аналізу дефекації, датчик анального відбитка в поєднанні з ідентифікаційною камерою та телекомунікаційний канал — для моніторингу та швидкого аналізу речовин, які виділяють люди. Так, дані передаються по Wi-Fi.

Харчування

Премія пішла в руки Хомей Міясіти та Хіромі Накамури, які провели експерименти та визначили, як електрифіковані палички для їжі та соломинки можуть змінити смак їжі.

Освіта

Методичне вивчення нудьги вчителів і учнів — звучить як добра тема для співробітників наукового закладу, де за означенням має бути нудно. Група вчених під керівництвом Кейті Тама довели, що кивання головою, споглядання за пейзажем за вікном та малювання в зошиті є свідченням нудьги.

Психологія

Стенлі Мілграм, Леонард Бікман і Лоуренс Берковіц премійовані за «експерименти на міській вулиці, щоб побачити, скільки перехожих зупиняються, щоб подивитися вгору, коли вони бачать незнайомців, які дивляться вгору». Якщо цікавить результат — то чимало, 65%.

Фізика

Біейто Фернандес Кастро зібрав команду, вибив фінансування та виміряв, наскільки статева активність анчоусів впливає на змішування океанської води. Якщо точніше, то мова про біофізичну турбулентність, яка виникає під час статевої активності цього виду риби.