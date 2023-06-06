У Швейцарії почали встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях

Стартап Sun-Ways отримав дозвіл Федерального відомства транспорту Швейцарії й почав встановлювати сонячні панелі у щілинах між коліями залізничної станції Buttes.

Курс ДИРЕКТОР З ПРОДАЖІВ. Ставайте лідером у сфері продажів та навчіться ефективно керувати своєю командою, для досягнення високих результатів! Дізнатися про програму

Цікаво, що Sun-Ways – не перша компанія, яка почала розгортати сонячні панелі на залізничних коліях. Італійська компанія з відновлюваної енергетики Greenrail і британська технологічна компанія Bankset Energy працюють над подібними технологіями, хоча експеримент у Швейцарії примітний з двох причин:

Sun-Ways використовує панелі стандартного розміру, тоді як інші дві компанії використовують панелі меншого розміру.

Процес укладання панелей – автоматизований, систему «розгортає» спеціально побудований поїзд, а не люди вручну.

Очікується, що пілотний проєкт вартістю $560 000 буде завершений цього літа, і дозволить встановити близько 60 сонячних панелей на 500-метровій ділянці залізничної колії поблизу міста Невшатель. На початку, 100% електроенергії, виробленої в рамках проєкту, спрямують на живлення місцевих домогосподарства, однак у майбутньому частина електроенергії може використовуватися для руху поїздів.

За словами співзасновника Sun-Ways Баптіста Данігерта, якщо покрити всі 5000 км колій швейцарської залізничної мережі сонячними батареями, то можна генерувати до 1 гігавата електроенергії на рік, чого достатньо для живлення близько 750 000 будинків.

Панелі вкладає звичайний поїзд, модернізований спеціальними інструментами для укладання панелей, однак у майбутньому компанія використовуватиме транспорт із двома вагонами: один для зберігання панелей, а інший – для їх встановлення.

Курс PROJECT MANAGER. Управляйте проєктами своєї компанії як майстер! Більше про курс

Джерело: Techspot