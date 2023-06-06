Новини Технології 06.06.2023 о 12:48

У Швейцарії почали встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях

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Катерина Даньшина

Авторка новин

У Швейцарії почали встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях

Стартап Sun-Ways отримав дозвіл Федерального відомства транспорту Швейцарії й почав встановлювати сонячні панелі у щілинах між коліями залізничної станції Buttes.

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Цікаво, що Sun-Ways – не перша компанія, яка почала розгортати сонячні панелі на залізничних коліях. Італійська компанія з відновлюваної енергетики Greenrail і британська технологічна компанія Bankset Energy працюють над подібними технологіями, хоча експеримент у Швейцарії примітний з двох причин:

  • Sun-Ways використовує панелі стандартного розміру, тоді як інші дві компанії використовують панелі меншого розміру.
  • Процес укладання панелей – автоматизований, систему «розгортає» спеціально побудований поїзд, а не люди вручну.

Швейцарія почала встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях

Очікується, що пілотний проєкт вартістю $560 000 буде завершений цього літа, і дозволить встановити близько 60 сонячних панелей на 500-метровій ділянці залізничної колії поблизу міста Невшатель. На початку, 100% електроенергії, виробленої в рамках проєкту, спрямують на живлення місцевих домогосподарства, однак у майбутньому частина електроенергії може використовуватися для руху поїздів.

За словами співзасновника Sun-Ways Баптіста Данігерта, якщо покрити всі 5000 км колій швейцарської залізничної мережі сонячними батареями, то можна генерувати до 1 гігавата електроенергії на рік, чого достатньо для живлення близько 750 000 будинків.

Панелі вкладає звичайний поїзд, модернізований спеціальними інструментами для укладання панелей, однак у майбутньому компанія використовуватиме транспорт із двома вагонами: один для зберігання панелей, а інший – для їх встановлення.

Найвища гребля Європи вкрита 5 тисячами сонячних панелей — вони вироблятимуть майже 3,3 ГВт⋅год електроенергії на рік

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Джерело: Techspot


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