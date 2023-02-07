Найвища гребля Європи вкрита 5 тисячами сонячних панелей — вони вироблятимуть майже 3,3 ГВт⋅год електроенергії на рік

Стіну з сонячних панелей звели на греблі озера Муттзеє у Швейцарії, оскільки країна, яка не має виходу до моря, прагне максимально збільшити виробництво екологічно чистої енергії взимку.

Гребля на озері Муттзеє – найвища в Європі, розташована на висоті 2500 метрів над рівнем моря – зараз містить майже 5000 сонячних панелей, і це робить її найбільшою альпійською сонячною системою в країні.

Проєкт, який дістав назву AlpinSolar, реалізований енергетичною компанією Axpo, мережею супермаркетів Denner і комунальним підприємством IWB – усі швейцарські компанії. Denner уклала довгострокову угоду про закупівлю електроенергії (PPA) AlpinSolar – це перша така угода для країни.

Монтаж установки потужністю 2,2 мегавата завершили у 2022 році, а виробництво енергії вже розпочалося. AlpinSolar, яка простягається майже на кілометр, вироблятиме 3,3 ГВт⋅год електроенергії на рік – цього має вистачити для 700 домогосподарств.

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Значна частина електроенергії вироблятиметься взимку – озеро не схильне до туманів, оскільки знаходиться на великій висоті й сніг відбиває сонячне світло на сонячні панелі.

“Однією з переваг альпійських сонячних електростанцій є те, що взимку вони виробляють до трьох разів більше електроенергії, ніж аналогічні установки в середній смузі. Сонячні батареї люблять холод і мають вищу продуктивність при нижчих температурах”, – каже Жанетт Шранц, керівник відділу комунікації з відновлюваних джереленергії в Axpo.

Найвища продуктивність від AlpinSolar, дійсно, очікується в лютому та березні, але в цілому вихід сонячної батареї має бути відносно збалансованим протягом усього року.

У проєкті використано 4872 двосторонні сонячні модулі з подвійним склом швейцарського виробника Megasol. 40-мм рама модулів розроблена таким чином, щоб витримувати очікуване снігове навантаження.

Компанія Axpo заявляє, що до 2030 року планує побудувати 4200 сонячних проєктів у Швейцарії. Уряд Швейцарії також сприяє поширенню сонячної енергії – минулого року федеральний парламент вніс поправки до Закону про енергетику країни, які мають прискорити процес затвердження нових сонячних електростанцій, що вироблятимуть значні обсяги енергії у зимові місяці.

Джерело: Electrek, Reuters