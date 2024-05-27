Пристрої з Wi-Fi 7 та Wi-Fi 6Е не можна легально використовувати в Україні – АПІТУ просить уряд врегулювати ці питання

На початку цього року була представлена фінальна версія високошвидкісного бездротового стандарту зв’язку Wi-Fi 7 (802.11be). Згодом виробники почали анонсувати власні рішення з підтримкою цього стандарту. Однак схоже, що українським споживачам ще доведеться деякий час чекати на появу таких пристроїв на полицях магазинів.

Зазначимо, в стандарті Wi-Fi 7 завдяки функції Multi-Link Operation (MLO) з’єднання розподіляються за трьома діапазонами частот (2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц). Порівняно з Wi-Fi 6, новий стандарт вдвічі збільшує пропускну здатність мереж, завдяки чому забезпечується прискорення їх роботи і стабільність зв’язку при підключенні великої кількості пристроїв. Технологія Wi-Fi 7 забезпечує швидкість передачі даних близько 40 Гбіт/с, що в 4 рази перевищує можливості Wi-Fi 6, за рахунок ширшої смуги пропускання каналу 320 МГц і модуляції 4096-QAM порівняно зі смугою 160 МГц і модуляцією 1024-QAM, притаманним Wi-Fi попередніх версій.

Вже цього літа очікується постачання виробниками пристроїв з новими стандартом Wi-Fi 7. Мова йде як про виробників мережевого обладнання, так і термінальних пристроїв (ПК, ноутбуки, смартфони, планшети тощо). Однак в Україні досі не врегульовані питання гармонізації радіочастотного спектра. Тому легальне ввезення і експлуатація таких пристроїв в Україні буде неможливою. Причому, ця прикрість розповсюджується не лише на пристрої з підтримкою новітнього стандарту Wi-Fi 7, а також стосується моделей з попереднім стандартом Wi-Fi 6Е (802.11ax).

Щоб виправити це прикре непорозуміння та пришвидшити процес нормального використання в Україні сучасних пристроїв з підтримкою передових стандартів бездротового зв’язку, Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) звернулася до уряду. Так, АПІТУ просить Кабмін гармонізувати радіочастотний спектр для експлуатації пристроїв з підтримкою Wi-Fi 6Е та Wi-Fi 7.

АПІТУ просить уряд доручити Мінцифри та НКЕК розробити та внести до КМУ проєкти нормативних документів для забезпечення можливості імпорту, виробництва та експлуатації пристроїв, що відповідають стандартам Wi-Fi 6Е та Wi-Fi 7, а також розробити та прийняти необхідні нормативні документи в межах повноважень Мінцифри та НКЕК. АПІТУ також просить уряд інформувати про надані доручення та часові перспективи зазначеного нормативного врегулювання.

Джерело: АПІТУ

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