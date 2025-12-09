Новини Пристрої 09.12.2025 comment views icon

Скандинавський стиль в ПК: Gigabyte оздобила материнську плату деревом та екошкірою

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Скандинавський стиль в ПК: Gigabyte оздобила материнську плату деревом та екошкірою
Материнська плата Gigabyte X870E Aero X3D Wood

Деякі виробники останнім часом намагаються додати дерев’яні елементи в електроніку. На перший погляд, поєднання пластику, конденсаторів і деревини виглядає дивно й точно не претендує на еталон екологічності. Але в Gigabyte вирішили, що легке додавання натуральних матеріалів здатен підняти естетику комп’ютера на новий рівень. Так з’явилась материнська плата Gigabyte X870E Aero X3D Wood — один із найоригінальніших продуктів компанії за останні роки.

материнська плата Gigabyte X870E Aero X3D Wood

У Gigabyte пояснюють, що в основі концепції — прагнення зробити “холодне” ПК-залізо теплішим і ближчим до домашнього інтер’єру. Тому краї плати, зона VRM та радіатор M.2 отримали декоративні дерев’яні накладки, а слоти для накопичувачів — шкіряні “преміальні” язички, які мають натякати на відчуття “розкішного тепла”. Виглядає незвично, але точно привертає увагу — такі рішення дедалі частіше з’являються в індустрії.

материнська плата Gigabyte X870E Aero X3D Wood

За дизайнерським експериментом не забули про технічну основу. X870E Aero X3D Wood створена на платформі AMD AM5 (чипсет AMD X870E) і працює з процесорами Ryzen 7000, 8000 і 9000 Series. Плата пропонує два повноцінні слоти PCIe 5.0 для потенційної конфігурації з двома відеокартами, чотири слоти M.2 PCIe 5.0/4.0 x4 для накопичувачів. Новинка має чотири слоти DIMM для встановлення оперативної пам’яті DDR5 5200/4800 MT/с сумарним обсягом до 256 ГБ. З нинішніми підвищеними цінами на пам’ять та інші компоненти, повна конфігурація з усіма зайнятими слотами для ОЗП, накопичувачів та відеокарт буде спів ставна з вартістю вживаного автомобіля.

материнська плата Gigabyte X870E Aero X3D Wood

Додатково новинка пропонує два порти 5GbE LAN, модуль Wi-Fi 7 та низку фірмових рішень для охолодження. Для боротьби з тепловиділенням сучасних гарячих компонентів інженери використали різноманітні радіатори, в тому числі з високоефективними тепловими трубками. Всі ці елементи забезпечують до 14% кращу ефективність охолодження, що важливо для стабільності високопродуктивної системи. Окремо підкреслюють “готовність з коробки” до бездротової роботи — модуль Wi-Fi попередньо встановлений, тож користувач не витрачатиме зайвий час на монтаж.

материнська плата Gigabyte X870E Aero X3D Wood

Gigabyte називає X870E Aero X3D Wood “прикладом того, як материнські плати можуть гармонійно вписуватися в житлові простори й ставати частиною стилю”. І ця ідея вже не здається фантастичною — корпуси з дерев’яними вставками стають трендом, а інші виробники, як-от Apacer, додають у свої гаджети навіть бамбук і ароматизатори, щоб хоч якось виділитися на переповненому ринку.

Gigabyte поки не називає ціну материнської плати X870E Aero X3D Wood.

Gigabyte представила материнську плату AM5 з 5″ вбудованим дисплеєм

Джерело: techspot

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати