Скандинавський стиль в ПК: Gigabyte оздобила материнську плату деревом та екошкірою

Материнська плата Gigabyte X870E Aero X3D Wood

Деякі виробники останнім часом намагаються додати дерев’яні елементи в електроніку. На перший погляд, поєднання пластику, конденсаторів і деревини виглядає дивно й точно не претендує на еталон екологічності. Але в Gigabyte вирішили, що легке додавання натуральних матеріалів здатен підняти естетику комп’ютера на новий рівень. Так з’явилась материнська плата Gigabyte X870E Aero X3D Wood — один із найоригінальніших продуктів компанії за останні роки.

У Gigabyte пояснюють, що в основі концепції — прагнення зробити “холодне” ПК-залізо теплішим і ближчим до домашнього інтер’єру. Тому краї плати, зона VRM та радіатор M.2 отримали декоративні дерев’яні накладки, а слоти для накопичувачів — шкіряні “преміальні” язички, які мають натякати на відчуття “розкішного тепла”. Виглядає незвично, але точно привертає увагу — такі рішення дедалі частіше з’являються в індустрії.

За дизайнерським експериментом не забули про технічну основу. X870E Aero X3D Wood створена на платформі AMD AM5 (чипсет AMD X870E) і працює з процесорами Ryzen 7000, 8000 і 9000 Series. Плата пропонує два повноцінні слоти PCIe 5.0 для потенційної конфігурації з двома відеокартами, чотири слоти M.2 PCIe 5.0/4.0 x4 для накопичувачів. Новинка має чотири слоти DIMM для встановлення оперативної пам’яті DDR5 5200/4800 MT/с сумарним обсягом до 256 ГБ. З нинішніми підвищеними цінами на пам’ять та інші компоненти, повна конфігурація з усіма зайнятими слотами для ОЗП, накопичувачів та відеокарт буде спів ставна з вартістю вживаного автомобіля.

Додатково новинка пропонує два порти 5GbE LAN, модуль Wi-Fi 7 та низку фірмових рішень для охолодження. Для боротьби з тепловиділенням сучасних гарячих компонентів інженери використали різноманітні радіатори, в тому числі з високоефективними тепловими трубками. Всі ці елементи забезпечують до 14% кращу ефективність охолодження, що важливо для стабільності високопродуктивної системи. Окремо підкреслюють “готовність з коробки” до бездротової роботи — модуль Wi-Fi попередньо встановлений, тож користувач не витрачатиме зайвий час на монтаж.

Gigabyte називає X870E Aero X3D Wood “прикладом того, як материнські плати можуть гармонійно вписуватися в житлові простори й ставати частиною стилю”. І ця ідея вже не здається фантастичною — корпуси з дерев’яними вставками стають трендом, а інші виробники, як-от Apacer, додають у свої гаджети навіть бамбук і ароматизатори, щоб хоч якось виділитися на переповненому ринку.

Gigabyte поки не називає ціну материнської плати X870E Aero X3D Wood.

