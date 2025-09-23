Пам’ять здорожчає на 30%, і винний ШІ: Samsung підняла ціну на DRAM і NAND, слідом за Micron та SanDisk

Samsung оголосила про підвищення цін на оперативну пам’ять і флеш-пам’ять NAND на 15–30%. Варто зауважити, що інші виробники, як от Micron і SanDisk, які вже зробили аналогічні кроки. Так, SanDisk кілька тижнів тому підняла ціни на NAND більш ніж на 10%, а Micron цього місяця підвищила вартість і DRAM, і NAND на 20–30%.

За даними корейського видання New Daily, Samsung повідомила своїх партнерів про підвищення цін на пам’ять. У четвертому кварталі цього року ціни на оперативну пам’ять LPDDR4X, LPDDR5 та LPDDR5X зростуть на 15–30%, тоді як NAND пам’ять для зберігання даних, зокрема eMMC та UFS, подорожчає на 5–10%.

Джерела пояснюють, що головна причина — зростання попиту на смартфони та комп’ютери з підтримкою ШІ. Крім того, святковий сезон традиційно стимулює продажі смартфонів, планшетів і продуктивних ПК, що створює додатковий тиск і робить подальше підвищення цін фактично неминучим.

Ще один фактор — високий попит на енергоефективну та продуктивну пам’ять із боку компаній на кшталт NVIDIA, які використовують її для виробництва потужного обладнання для ШІ. За оцінками Citigroup, виробництво DRAM відставатиме від глобального попиту на 1,8%, тоді як дефіцит NAND буде ще більшим — на рівні 4%. Прогнози Morgan Stanley виглядають ще песимістичніше: за їхніми даними, у 2026 році постачання NAND може виявитися на 8% нижчим за попит.

Додатково ситуацію ускладнює зміщення виробників у бік нових стандартів DDR5 і HBM. Це різко скоротило випуск застарілих стандартів DDR4 і LPDDR4X, що спричинило стрибок середньої ціни DDR4 на 50% у липні. Вперше ця пам’ять стала дорожчою за DDR5.

Цікаво, що спершу Samsung планувала повністю зупинити виробництво DDR4 і LPDDR4X у червні 2025 року, однак через несподівано високий попит від цієї ідеї відмовилась. Станом на другий квартал 2025 року компанія контролює 32,7% ринку DRAM та 32,9% ринку NAND.

Хоча підвищення цін виглядає позитивним сигналом для виробників, які довго працювали на межі рентабельності, воно вдарить по ентузіастах і збирачах ПК, які не мають великих корпоративних бюджетів. Для звичайних користувачів це означає подорожчання апгрейдів чи купівлі нових пристроїв.

Джерело: techspot