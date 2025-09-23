Новини IT-бізнес 23.09.2025 comment views icon

Пам’ять здорожчає на 30%, і винний ШІ: Samsung підняла ціну на DRAM і NAND, слідом за Micron та SanDisk

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Пам’ять здорожчає на 30%, і винний ШІ: Samsung підняла ціну на DRAM і NAND, слідом за Micron та SanDisk

Samsung оголосила про підвищення цін на оперативну пам’ять і флеш-пам’ять NAND на 15–30%. Варто зауважити, що інші виробники, як от Micron і SanDisk, які вже зробили аналогічні кроки. Так, SanDisk кілька тижнів тому підняла ціни на NAND більш ніж на 10%, а Micron цього місяця підвищила вартість і DRAM, і NAND на 20–30%.

За даними корейського видання New Daily, Samsung повідомила своїх партнерів про підвищення цін на пам’ять. У четвертому кварталі цього року ціни на оперативну пам’ять LPDDR4X, LPDDR5 та LPDDR5X зростуть на 15–30%, тоді як NAND пам’ять для зберігання даних, зокрема eMMC та UFS, подорожчає на 5–10%.

Джерела пояснюють, що головна причина — зростання попиту на смартфони та комп’ютери з підтримкою ШІ. Крім того, святковий сезон традиційно стимулює продажі смартфонів, планшетів і продуктивних ПК, що створює додатковий тиск і робить подальше підвищення цін фактично неминучим.

Ще один фактор — високий попит на енергоефективну та продуктивну пам’ять із боку компаній на кшталт NVIDIA, які використовують її для виробництва потужного обладнання для ШІ. За оцінками Citigroup, виробництво DRAM відставатиме від глобального попиту на 1,8%, тоді як дефіцит NAND буде ще більшим — на рівні 4%. Прогнози Morgan Stanley виглядають ще песимістичніше: за їхніми даними, у 2026 році постачання NAND може виявитися на 8% нижчим за попит.

Додатково ситуацію ускладнює зміщення виробників у бік нових стандартів DDR5 і HBM. Це різко скоротило випуск застарілих стандартів DDR4 і LPDDR4X, що спричинило стрибок середньої ціни DDR4 на 50% у липні. Вперше ця пам’ять стала дорожчою за DDR5.

Цікаво, що спершу Samsung планувала повністю зупинити виробництво DDR4 і LPDDR4X у червні 2025 року, однак через несподівано високий попит від цієї ідеї відмовилась. Станом на другий квартал 2025 року компанія контролює 32,7% ринку DRAM та 32,9% ринку NAND.

Хоча підвищення цін виглядає позитивним сигналом для виробників, які довго працювали на межі рентабельності, воно вдарить по ентузіастах і збирачах ПК, які не мають великих корпоративних бюджетів. Для звичайних користувачів це означає подорожчання апгрейдів чи купівлі нових пристроїв.

Джерело: techspot

Популярні новини

arrow left
arrow right
Samsung запускає монітор Odyssey OLED G6 500 Гц та лінійку Odyssey G7
Samsung випустила перший у світі 37” 4K 165Hz монітор вартістю понад $1000
Samsung представила перший у світі 37" монітор: "5 дюймів можуть змінити повсякденне життя"
Крихітний, як microSD, швидкий, як M.2: у Китаї представили Mini SSD 1517
Перші зображення Samsung Galaxy S26 Edge та макети всієї лінійки наступних флагманів
Samsung Galaxy Fold7 та Flip7 на понад $10 млн викрали у Лондоні
Samsung Exynos 2600 отримає охолоджувач всередині чипа
Відділ безпеки Seagate громить виробника фальшивих HDD разом з поліцією Малайзії
Samsung Galaxy S26: все, що відомо про серію на цей час
Samsung Galaxy S26 Ultra отримає вбудований дисплей конфіденційності, який "відіб'є" погляди сторонніх від смартфона
Карта розширення Gigabyte додає у ПК 512 ГБ оперативної пам’яті
Samsung оновлює лінійку — Galaxy S26 буде три, але без базової моделі
Універсальна пам'ять UltraRAM за крок до виробництва: швидка як DRAM та зберігає дані тисячі років
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 та Watch8 вже в Україні: смартфони коштують від 42 тис. грн, годинники стартують з 15 тис.
Перший тест Samsung Exynos 2600 — на 18% швидший за Snapdragon 8 Elite
246 ТБ: Kioxia представила наймісткіший у світі SSD
В Україні стартували продажі "надтонкого" Samsung Galaxy S25 Edge — від 54,999 грн
Samsung Galaxy S25 FE вже в Україні: Exynos 2400, більша батарея та більше ШІ від 31 тис. грн
Забули як виглядає iPhone? Apple випадково прорекламувала Samsung Galaxy Flip7 на своїй офіційній сторінці
Модер перетворив Samsung Galaxy Flip на розсувний мінітелефон з фізичною клавіатурою
Samsung представила Galaxy Tab S11 в Україні: Dimensity 9400+, нові функції Galaxy AI, ціна від 44 тис. грн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати