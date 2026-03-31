AMD Ryzen 7 9800X3D масово виходять з ладу: три випадки на одній платі ASRock

Вже тривалий час користувачі платформи AMD AM5 стикаються з неприємною ситуацією. На деяких материнських платах виходять з ладу процесори Ryzen. Найчастіше ця проблема переслідує власників материнських плат ASRock. Інколи це трапляється знову і знову.





Один з користувачів Reddit поділився сумною історією та розповів, що материнська плата ASRock B850M Pro RS WiFi вивела з ладу три процесори Ryzen 7 9800X3D поспіль. Це сталося протягом приблизно чотирьох місяців. За його словами, кожного разу AMD визнавала проблему та замінювала процесор, але сама плата залишалася в системі. Як наслідок, нові чипи також виходили з ладу. У підсумку користувач відмовився від цієї моделі материнської плати. Схоже, після цього сталося диво, і процесори перестали горіти.

Це не перший подібний випадок. І, заради справедливості, варто зауважити, що подібні інциденти трапляються також на платах інших виробників. Раніше повідомляли про випадок з платою ASUS X870, де також нібито “померли” два процесори — Ryzen 7 9800X3D і його заміна Ryzen 7 9850X3D. Водночас саме ASRock останнім часом найчастіше згадують у подібних історіях. Бренд регулярно з’являється у темах про “мертві” процесори Ryzen 9000 і проблеми запуску. Раніше повідомлялося, що материнські плати ASRock “вбили” п’ять Ryzen 9000 за одну добу, а до цього спостерігались проблеми з процесорами Ryzen на материнських платах ASRock 800 серії.

ASRock уже реагувала на таку ситуацію. Компанія провела внутрішні перевірки та випустила кілька оновлень BIOS. Зокрема, у лютому з’явилася версія на базі AGESA 1.3.0.0a, яка мала виправити частину проблем із завантаженням систем AM5. Але, судячи з нових повідомлень, цього виявилося недостатньо.





Ба більше, нещодавно з’явилися ще три випадки виходу з ладу Ryzen 7 9800X3D на платах ASRock із BIOS версії 4.10. Це натякає, що навіть свіжі прошивки не гарантують повного вирішення проблеми.

Ситуація виглядає дивно навіть для ринку, де подібні інциденти час від часу трапляються. Три “загиблі” процесори на одній платі — це вже не просто випадковість. Водночас частина спільноти вважає, що причина може бути не лише в материнських платах. Серед версій — дефектна партія процесорів або системна проблема платформи AM5.

Журналісти звернулися до ASRock із запитом щодо останнього випадку, але компанія не відповіла.

Джерело: videocardz