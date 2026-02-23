Скільки коштує "заправляти" електромобіль від власної сонячної електростанції: підсумок за 2 роки

Tesla Solar Glass Roof

Власник електромобіля поділився реальними витратами на заряджання після встановлення домашньої СЕС — і цифри виявилися показовими. Користувач KSteem проїхав понад 23 тис. км (23 300 км за два роки) на Chevrolet Blazer EV RS AWD 2024 та підрахував економічні показники.





За його словами, середня ефективність склала близько 5,5 км на кВт·год.

“Я не їжджу повільно і не намагаюся економити енергію, мені надто подобається натискати на педаль і відчувати розгін, тож можна сказати, що це консервативні оцінки, lol”, — пише він.

За тарифу $0,15/кВт·год витрати на електроенергію склали $617,65 за весь період.

Для порівняння: автомобіль із витратою 11,8 л/100 км обійшовся б приблизно у $2100 (за ціни $3 за галон), а з 7,8 л/100 км — близько $1400. Це відповідає оцінкам 8,7-10,1 л/100 км для бензинової версії Blazer. Тобто проїзд за допомогою електромобіля у його випадку коштує вдвічі або навіть утричі дешевше за паливо.





“Як бачите, загалом це половина або третина вартості бензину для цього авто. Однак це не вся економія чи повна окупність, і багато хто це опускає”, — додає він.

Далі перелік витрат, яких вдалося уникнути: заміна оливи, довший ресурс гальмівних колодок завдяки рекуперації, відсутність вихлопної системи, свічок запалювання, каталізатора тощо. За два роки техобслуговування обмежилося лише заміною покришок.

Для заряджання KSteem встановив домашній Level 2-пристрій Autel з окремою лінією та автоматом на 220 В (50 A). Такий зарядник додає близько 53 км пробігу за годину. Навіть повна зарядка в піковий тариф обходиться менш ніж у $10, а більшість сесій — до $2. Повний заряд дає приблизно 460 км запасу ходу за звичайної їзди. Публічні станції він використовував лише раз для тесту та двічі за шість років володіння електромобілями.

Ключовий фактор — сонячна генерація. У 2025 році будинок спожив 27,4 МВт·год і виробив близько 17,5 МВт·год, зменшивши рахунки приблизно на $2300. При цьому система згенерувала на 2042 кВт·год більше, ніж використав його Blazer за рік.

“Скільки ви витрачаєте на бензин і оливу для вашого традиційного авто на викопному паливі? Мені подобається, що в середньому $20-$25 на місяць за рік — це менше, ніж дві заміни оливи!”, — підсумовує він.

