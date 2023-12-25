GM призупиняє продаж нового електромобіля Chevy Blazer EV через повідомлення про серйозні проблеми з ПЗ

GM видала розпорядження про припинення продажів Chevy Blazer EV лише за кілька тижнів після його випуску. Це непросте рішення стало наслідком появи повідомлень про проблеми із програмним забезпеченням, через які автомобіль ставав некерованим.

У Edmunds задокументували 23 проблеми під час тест-драйву електричного позашляховика, у тому числі неодноразові збої інформаційно-розважальної системи та відображення багатьох повідомлень про помилки. Автор Inside EV Кевін Вільямс також тестував Blazer EV і не тільки зіткнувся з аналогічними проблемами з дисплеєм, але й опинився у скрутному становищі після того, як автомобіль зламався під час заряджання.

«Ми знаємо, що обмежена кількість власників Blazer EV зіткнулися з деякими проблемами з якістю програмного забезпечення. Щоб наші клієнти отримали відмінні враження від використання свого автомобіля, ми тимчасово зупиняємо продаж електромобілів Blazer», – йдеться в заяві Chevrolet.

За словами віцепрезидента Скотта Белла, нові постачання припинені.

Електромобіль Chevrolet Blazer EV оснащений акумуляторною системою GM Ultium, яка використовується в багатьох інших автомобілях, включаючи GMC Hummer EV та Cadillac Lyriq. Як повідомляє Inside EVs, вони теж стали предметом багатьох скарг. Представник GM повідомив, що проблеми Blazer «не пов’язані з безпекою і не пов’язані з Ultium або вбудованим Google».

Джерело: Engadget