Електромобілі втрачають перевагу: заряджання в Україні здорожчало в два рази

Електромобіль на зарядці / Depositphotos

Кінець січня став чорним періодом для власників електромобілів в Україні. Ціни на заряджання на публічних станціях зросли приблизно у півтора-два раза. Головна причина полягає в різкому подорожчанні електроенергії для бізнесу після змін в енергетичному законодавстві.

Чому зросли ціни на зарядку електромобілів

Корінь проблеми — зміни на енергоринку. Регулятор НКРЕКП підвищив граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Так держава намагається стимулювати імпорт струму під час пікових навантажень.

Оператори зарядних станцій отримали нові, значно вищі комерційні тарифи на електроенергію. Вони зросли настільки, що старі ціни перестали покривати витрати. Оператори опинилися перед вибором: або підвищувати ціни, або працювати в мінус. Тому власники станцій почали переглядати прайси. На багатьох швидкісних DC-станціях уже з’явився новий тариф — 30-32 грн за кВт•год. Раніше зарядка коштувала 16-20 грн за кВт•год.

За тарифу 29,99 грн/кВт•год повна зарядка батареї місткістю 60-70 кВт•год коштує приблизно стільки ж, як повний бак невеликого бензинового авто.

Що вигідніше: електро, бензин чи дизель?

Але правильніше рахувати не “повну зарядку”, а ціну одного кілометра. Саме вона показує, чи залишається електромобіль економічно вигідним. В цьому випадку використовується наступна формула:

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

витрата (кВт•год/100 км) × 30 грн / 100

В багатьох випадках тепер вартість пробігу 1 км на електромобілі становить від 4,5 грн (для Tesla Model 3 RWD) до 5,7 грн (для VW ID.4 та Kia EV6). Середнє значення становить близько 5 грн за 1 км пробігу.

Варто пам’ятати й про реальність. Узимку, на трасі або під час швидкої DC-зарядки витрати зростають. Частина енергії йде на втрати та підігрів батареї. Тому фактична вартість часто вища за розрахункову.

Поки що подорожчали не всі зарядки. Але процес іде швидко. І головна проблема тут не в самій цифрі, а в наслідках. За таких тарифів заряджання електромобіля на “швидкій” станції вже зрівнялося за ціною з заправкою бензинового або дизельного авто.

Для розрахунку візьмемо середню вартість бензину А-95 та дизельного пального на рівні 60 грн за літр. Бензиновий легковий автомобіль C-класу з реальною витратою палива 7,5 л/100 км проїжджає 1 км приблизно за 4,5 грн. Бензиновий кросовер з витратою 9 л/100 км — близько 5,4 грн/км. Легковий автомобіль з дизельним двигуном з витратою 5,5 л/100 км — це близько 3,3 грн/км. Дизельний кросовер з витратою 6,5 л/100 км — приблизно 3,8 грн/км.

Отже, за нового тарифу 30 грн/кВт•год вартість поїздки на електромобілі вже зрівнялася або навіть перевищила вартість поїздки на авто з ДВЗ. Електромобіль більше не гарантує дешевої їзди, якщо заряджатися лише на швидких публічних станціях. Тому економіка електромобілей знову впирається у домашню розетку, нічний тариф або корпоративну зарядку.

Джерело: 24tv, scroll