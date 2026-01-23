Новини Авто 23.01.2026 comment views icon

Електромобілі втрачають перевагу: заряджання в Україні здорожчало в два рази

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Електромобілі втрачають перевагу: їхнє заряджання в Україні здорожчало в два рази
Електромобіль на зарядці / Depositphotos

Кінець січня став чорним періодом для власників електромобілів в Україні. Ціни на заряджання на публічних станціях зросли приблизно у півтора-два раза. Головна причина полягає в різкому подорожчанні електроенергії для бізнесу після змін в енергетичному законодавстві.

Чому зросли ціни на зарядку електромобілів

Корінь проблеми — зміни на енергоринку. Регулятор НКРЕКП підвищив граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Так держава намагається стимулювати імпорт струму під час пікових навантажень.

Оператори зарядних станцій отримали нові, значно вищі комерційні тарифи на електроенергію. Вони зросли настільки, що старі ціни перестали покривати витрати. Оператори опинилися перед вибором: або підвищувати ціни, або працювати в мінус. Тому власники станцій почали переглядати прайси. На багатьох швидкісних DC-станціях уже з’явився новий тариф — 30-32 грн за кВт•год. Раніше зарядка коштувала 16-20 грн за кВт•год.

За тарифу 29,99 грн/кВт•год повна зарядка батареї місткістю 60-70 кВт•год коштує приблизно стільки ж, як повний бак невеликого бензинового авто.

Електромобілі втрачають перевагу: їхнє заряджання в Україні здорожчало в два рази

Що вигідніше: електро, бензин чи дизель?

Але правильніше рахувати не “повну зарядку”, а ціну одного кілометра. Саме вона показує, чи залишається електромобіль економічно вигідним. В цьому випадку використовується наступна формула:

витрата (кВт•год/100 км) × 30 грн / 100

В багатьох випадках тепер вартість пробігу 1 км на електромобілі становить від 4,5 грн (для Tesla Model 3 RWD) до 5,7 грн (для VW ID.4 та Kia EV6). Середнє значення становить близько 5 грн за 1 км пробігу.

Спецпроєкти
CES 2026: Samsung радикально переосмислює дисплеї — від 6K 3D-моніторів Odyssey до просторових екранів нового покоління
WhiteBIT інвестує в таланти: як потрапити у безплатну Global Talent Program для Web3-фахівців

Варто пам’ятати й про реальність. Узимку, на трасі або під час швидкої DC-зарядки витрати зростають. Частина енергії йде на втрати та підігрів батареї. Тому фактична вартість часто вища за розрахункову.

Поки що подорожчали не всі зарядки. Але процес іде швидко. І головна проблема тут не в самій цифрі, а в наслідках. За таких тарифів заряджання електромобіля на “швидкій” станції вже зрівнялося за ціною з заправкою бензинового або дизельного авто.

Для розрахунку візьмемо середню вартість бензину А-95 та дизельного пального на рівні 60 грн за літр. Бензиновий легковий автомобіль C-класу з реальною витратою палива 7,5 л/100 км проїжджає 1 км приблизно за 4,5 грн. Бензиновий кросовер з витратою 9 л/100 км — близько 5,4 грн/км. Легковий автомобіль з дизельним двигуном з витратою 5,5 л/100 км — це близько 3,3 грн/км. Дизельний кросовер з витратою 6,5 л/100 км — приблизно 3,8 грн/км.

Отже, за нового тарифу 30 грн/кВт•год вартість поїздки на електромобілі вже зрівнялася або навіть перевищила вартість поїздки на авто з ДВЗ. Електромобіль більше не гарантує дешевої їзди, якщо заряджатися лише на швидких публічних станціях. Тому економіка електромобілей знову впирається у домашню розетку, нічний тариф або корпоративну зарядку.

Джерело: 24tv, scroll

Популярні новини

arrow left
arrow right
Автомайстерня: "катастрофічний" рівень відмов Tesla Model 3 та Y з акумуляторами LG китайського виробництва
У США знайдено найбільше у світі родовище літію на $1,5 трлн — вистачить на кілька десятиліть виробництва акумуляторів
Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses в Україні: розумні окуляри зі звуком від 9999 грн
Ринок нових авто в Україні: тріумф BYD та 14-місячний рекорд у листопаді
Продажі Tesla падають другий рік поспіль, BYD — світовий лідер ринку електромобілів
"Національний кешбек" не скасовують, це технічний перерозподіл, — Мінекономіки
Світовий рекорд Xiaomi SU7 Max: 4264 км за 24 години
Вийшов Volvo EX60: електрокросовер із запасом ходу до 810 км та 10-річною гарантією на батарею
ТОП-2025 від Google: українців найбільше цікавили "Графік відключення світла", шоу "Холостяк" та "Гра в кальмара 2"
Xiaomi готує три нові електромобілі: від сімейного гіганта до спортивного кросовера
Xiaomi оновила електроседан SU7: до 902 км ходу, зарядка 670 км за 15 хвилин
ОНОВЛЕНО: Немає грошей: уряд України закриває "Національний кешбек", Мінекономіки спростовує
Honda змінює логотип уперше за десятиліття: ставка на електромобілі та гібриди
Топ-2025 марок авто в Україні: BYD зросла на 400% та обійшла Toyota
Підписка на "автопілот": Tesla припиняє одноразовий продаж FSD, з лютого — лише $99/місяць
Уряд анонсував пошук роботи через "Дію"
Telegram залишається головним джерелом новин в Україні: близько 90% серед молоді, популярніший за ТБ
Енергія на 400 км за 5 хвилин: BYD показала роботу нової зарядної станції для авто
Tesla представила Model Y 2026 з покращенням для багатодітних родин
Китай вперше став лідером світового ринку авто та обігнав Японію
"Таким могло б бути авто Apple": Маркес Браунлі оглянув Xiaomi SU7 і лишився у захваті
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати