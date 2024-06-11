Скорочення і «міжнародні ризики»: Playtika з офісами в Україні таки вирішила піти з білорусі

Україно-ізраїльский розробник ігор Playtika ухвалив рішення офіційно ліквідувати бізнес в білорусі.

Про це повідомив dev.by, спираючись на дані державних реєстрів.

Playtika йде з білорусі

Відомо, що офіційно процедуру ліквідації компанії було запущено наприкінці квітня. Рішення було ухвалено власником.

Проте на офіційному сайті Playtika білорусь все ще фігурує в переліку локацій, де є офіси компанії.

Чому?

Скоріше за все, рішення закрити офіси в білорусі не обумовлене політичними мотивами.

Анонс закриття офісу в Мінську збігся з новим раундом глобальних скорочень Playtika. Медіа повідомляли , що скоротять 300-400 співробітників у різних локаціях. Команда у Мінську очікувала, що роботу можуть втратити до 50% офісу (близько 150 осіб).

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Треба також зазначити, що фізичний офіс у Мінську було закрито для більшості співробітників уже з початку березня. А про самі звільнення вперше стало відомо ще в січні. Проте тоді планувалося, що команда допрацює до кінця лютого. Пізніше топ-менеджмент компанії скоригував плани й змістив сроки на 30 квітня.

На початку лютого була інформація, що і в українських офісах Playtika масштабні скорочення. За інформацією джерел, «людей звільнили одним днем».

У квартальних звітах Playtika останніми роками білорусь фігурувала серед факторів ризику. У фінансовій звітності за минулий рік Playtika згадала білорусь у переліку ризиків, «пов’язаних із міжнародними операціями та власністю».