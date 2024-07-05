Solar EV Charger — портативний сонячний зарядний пристрій для електромобіля, що забезпечує до 50 км пробігу на день

Розділ Авто виходить за підтримки hotline.finance ?

Оформлюй обов'язкову автоцивілку онлайн за 5 хвилин на hotline.finance. Бонус! Додай промокод ITC, щоб заощадити до 15%.

Компанія GoSun підготувала до випуску портативний зарядний пристрій на базі сонячних панелей під назвою Solar EV Charger. Як видно з назви, новинка призначена для зарядки акумуляторів електромобілів.

Solar EV Charger дозволить водіям використовувати енергію сонця та заряджати свої електромобілі, зменшуючи залежність від традиційної зарядної інфраструктури. Пристрій отримав складну портативну конструкцію, що дозволяє завжди возити його з собою на даху автомобіля замість традиційного багажника. Його вага становить близько 32 кг.

GoSun заявляє про використання високоефективних сонячних панелей. Коли автомобіль зупиняється для стоянки, панелі можна розгорнути, створивши навколо авто своєрідний чохол для поглинання сонячної енергії й перетворення її в електрику. Цей процес займає близько хвилини. Зарядний пристрій можна розгорнути удома, в офісі чи у віддалених місцях, таких як кемпінги чи робочі місця. Треба лише обрати сонячне місце.

Solar EV Charger забезпечує до 1200 Вт енергії. Він може збільшити запас ходу електромобіля до 30 миль (близько 50 км) за день зарядки. Однак в більшості випадків, залежно від конкретного автомобіля, погодних умов та інших факторів, у середньому він забезпечує 10-20 миль (16-32 км) відновлення запасу ходу. Цього може бути замало для повністю розрядженого електромобіля, але цілком достатньо для гібрида. Водночас він чудово підходить для фургонів, робочих вантажівок і кемперів, які хочуть бути незалежними від мережі.

Після зарядки панелі складаються в безпечний всепогодний автомобільний кейс, забезпечуючи тривале використання. Для безпеки зарядний пристрій має замок для запобігання крадіжці.

Онлайн-курс "AWS для початківців" від robot_dreams. Навчіться працювати з cloud-native системами та побудуйте власний застосунок для зберігання даних у системі AWS.Досвід і фідбек від Fullstack Developer in Amazon. Детальніше про курс

Орієнтовна ціна Solar EV Charger заявлена на рівні $2999. До постачання планується приступити у 2025 році.

Джерело: interestingengineering

Розділ Авто виходить за підтримки hotline.finance ?

hotline.finance — український сервіс з онлайн-страхування, лідер своєї ніші. На сервісі можна самостійно за 5 хвилин оформити страхові продукти онлайн (автоцивілка, тур.страховка, мініКАСКО, страхування майна тощо) за найвигіднішими умовами на ринку. Для комфорту користувачів запущений застосунок для покупки та зберігання страховок.