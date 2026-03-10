Анонсовано перший у світі захищений ноутбук на сонячній батареї

Китайська Oukitel анонсувала перший у світі захищений ноутбук з сонячною батареєю RG14-P з 14,1″ сенсорним екраном.





Сонячна панель розміщується на кришці позаду екрану. Ноутбук призначений для промислових робітників, яким потрібні пристрої, здатні працювати навіть у складних умовах та у віддалених районах тривалий час без підключення до електромережі.

Ноутбук отримав основний акумулятор на 3000 мА·год та резервну батарею місткістю 5200 мА·год, а також підтримку швидкої дротової зарядки потужністю 65 Вт. У продаж пристрій надійде вже з встановленою Windows 11. Ноутбук матиме металевий корпус з гумовими накладками з країв для захисту.

Збоку на пристрої розташовуються порти USB, Ethernet та один VGA. Кожен з портів має захисні кришки від пилу та бруду під час роботи на відкритому повітрі. Для зручного перенесення ноутбук має ручку, яка, скоріш за все, не знімна.





Задня панель одночасно являє собою сонячну панель та захисний чохол. Oukitel не розкриває характеристик сонячної панелі, однак, скоріш за все, вона забезпечуватиме додаткове живлення, збільшуючи час автономної роботи пристрою.

Востаннє провідні виробники випускали ноутбуки з сонячними панелями кілька років тому. Зокрема, одним з них був Samsung NC 215S з 10,1″ дисплеєм. Сонячна панель забезпечувала додаткову годину автономної роботи та вимагала 2 години на зарядку під прямими сонячними променями. Lenovo нещодавно анонсувала концепт ноутбука Yoga PC з сонячною батареєю, якому, як стверджує виробник, достатньо 20 хвилин заряджання для підтримання години автономної роботи.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Раніше ми писали, що популярний китайський бренд ноутбуків викрили на афері з процесорами. Lenovo показала Legion Go Fold з гнучким OLED-дисплеєм: консоль, планшет і ноутбук в одному корпусі.

Джерело: Tom’sHardware