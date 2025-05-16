Сонячні панелі, у 13 разів ефективніші за земні, постачатимуть енергію з орбіти, — британська розробка

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Британський стартап Space Solar заявив про успішне завершення випробувань власної технології з передачі сонячної енергії з космосу на Землю.

У Space Solar переконують, що їхні космічні сонячні панелі забезпечують бездротову передачу енергії на Землю цілодобово, за будь-яких погодних умов. Нещодавно компанія завершила 18-місячний проект «Cassidi» вартістю $2,26 млн, що фінансувався космічним агентством Великої Британії та Міністерством енергетичної безпеки.

«Сонячна панель у космосі виробляє у 13 разів більше енергії, ніж та сама панель на Землі, бо в космосі немає ночі, погоди та атмосфери», — пояснюють у Space Solar.

Проєкт «Cassidi» включає в себе проведення комплексної оцінки всіх ключових технологій Space Solar. У рамках його реалізації були вдосконалені як система бездротової передачі сонячної енергії, так і сам процес збирання та генерації енергії, а також наземний приймач.

Результатом проекту став комплексний 1700-сторінковий проект підсистеми, в якому викладено схему модульного сонячного супутника під назвою «Cassiopeia» (твердотіла інтегрована орбітальна фазована решітка з постійною апертурою). Демонстраційний зразок Harrier компанії Space Solar успішно відпрацював і випробував технологію передачі енергії.

Система має змогу спрямовувати енергетичний промінь на 360° за допомогою електроніки, що позбавляє необхідності забезпечувати установку рухомими частинами. У Space Solar планують виведення на орбіту супутника Cassiopeia з відбивачами сонячного світла і тисячами крихітних фотоелектричних модулів. Вловлювати сонячну енергію буде орбітальна станція, яка потім передаватиме її по бездротовому зв’язку на наземні приймачі за допомогою високочастотних радіохвиль.

«Space Solar зараз прискорює розгортання, плануючи протягом 5 років створити комерційну систему мегаватного масштабу та протягом 12 років розширитись до рівня від 30 МВт до ГВт. Цей проривний проект означає зміну парадигми у виробництві чистої енергії і вселяє додаткову впевненість у тому, що космічна сонячна енергетика може бути розгорнута в комерційних масштабах з 2030 року», — наголошують представники компанії.

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Джерело: Enteresting Ingineering

Розділ Технології виходить за підтримки

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