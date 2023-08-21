Співзасновник Adobe Джон Уорнок помер у 82 роки. Він створив Photoshop та формат PDF

Adobe оголосила, що співзасновник компанії Доктор Джон Уорнок пішов із життя у свій 82-й день народження 19 серпня.

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Уорнок став співзасновником Adobe у 1982 році разом із Чарльзом Гешке, колегою по роботі в компанії Xerox. Їхнім першим продуктом став Adobe PostScript — мова програмування та мова розмітки сторінок, в основному використовується у видавничих системах.

Пішов на пенсію з посади генерального директора у 2000 році. Обіймав посаду голову правління Adobe разом із Гешке до 2017-го. Відтоді був членом ради директорів.

Джона за життя було нагороджено Національною медаллю за технології та інновації; нагородою Computer Entrepreneur Award від IEEE Computer Society; медаллю за досягнення Американської асоціації електроніки; Премією Марконі за внесок в інформаційну та комунікаційну науку.

Серед розробок і продуктів, до яких доклав руку Уорнок: Illustrator, формат PDF, Acrobat, Photoshop і Premiere Pro.