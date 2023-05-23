Photoshop отримав генеративні ШІ-функції Adobe Firefly, які дозволять додавати/видаляти об’єкти з зображення та розширювати оригінальну сцену

Інструмент під назвою Generative Fill можна випробувати у бета-версії, однак за кілька місяців він буде доступний для широкого загалу.

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Adobe анонсує «‎новий, чарівний спосіб роботи» в Photoshop, який дозволить додавати чи видаляти об’єкти з фото, а також розширювати вміст зображення за допомогою простих текстових підказок. Generative Fill базується на програмному забезпеченні Firefly, яке Adobe анонсувала у березні.

Adobe Firefly — нове покоління генеративного ШІ, яке використовуватиметься в Photoshop, After Effects і Premiere Pro. Модель має мультимодальний характер і може створювати аудіо, відео, ілюстрації, шрифти та 3D-моделі за текстовими підказками.

«Generative Fill поєднує швидкість і легкість генеративного штучного інтелекту з потужністю й точністю Photoshop, що дозволяє клієнтам втілювати свої ідеї в життя зі швидкістю їхньої уяви», — каже Ешлі Стілл, старший віцепрезидент Adobe із цифрових медіа.

Generative Fill має схожі до DALL-E 2 функції: inpainting (генерування ШІ-контенту всередині зображення) і outpainting (генерування ШІ-контенту за межами зображення).

Наприклад, якщо ви хочете, щоб небо на вашому зображенні виглядало сюрреалістично – напишіть у запиті «сюрреалістичне небо з дивними кольорами‎», а ШІ видасть вам готовий варіант. Або, якщо ви зробили знімок і бажаєте отримати ширше співвідношення сторін – можна обрати область поза зображенням і запропонувати генеративному інструменту розширити сцену.

В Adobe кажуть, що Generative Fill витримуватиме перспективу, освітлення та стиль відповідними до оригінального фото.

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Модель Adobe відрізняється від іншого програмного забезпечення тим, що навчалася на зображеннях Adobe Stock та «іншому загальнодоступному контенті без обмежень авторського права», що дозволить уникнути проблем і вільно використовувати результати, створені ШІ.

Крім того, у межах ініціативи Content Credentials, ШІ-зображення, створені в Photoshop, міститимуть невидимий цифровий підпис, який вказуватиме на те, що вони згенеровані штучним інтелектом. Перевірити контент можна на сайті verify.contentauthenticity.org.

Джерело: Engadget, The Verge