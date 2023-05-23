Photoshop отримав генеративні ШІ-функції Adobe Firefly, які дозволять додавати/видаляти об’єкти з зображення та розширювати оригінальну сцену

Інструмент під назвою Generative Fill можна випробувати у бета-версії, однак за кілька місяців він буде доступний для широкого загалу.
Adobe анонсує «новий, чарівний спосіб роботи» в Photoshop, який дозволить додавати чи видаляти об’єкти з фото, а також розширювати вміст зображення за допомогою простих текстових підказок. Generative Fill базується на програмному забезпеченні Firefly, яке Adobe анонсувала у березні.
- Adobe Firefly — нове покоління генеративного ШІ, яке використовуватиметься в Photoshop, After Effects і Premiere Pro. Модель має мультимодальний характер і може створювати аудіо, відео, ілюстрації, шрифти та 3D-моделі за текстовими підказками.
«Generative Fill поєднує швидкість і легкість генеративного штучного інтелекту з потужністю й точністю Photoshop, що дозволяє клієнтам втілювати свої ідеї в життя зі швидкістю їхньої уяви», — каже Ешлі Стілл, старший віцепрезидент Adobe із цифрових медіа.
Generative Fill має схожі до DALL-E 2 функції: inpainting (генерування ШІ-контенту всередині зображення) і outpainting (генерування ШІ-контенту за межами зображення).
Наприклад, якщо ви хочете, щоб небо на вашому зображенні виглядало сюрреалістично – напишіть у запиті «сюрреалістичне небо з дивними кольорами», а ШІ видасть вам готовий варіант. Або, якщо ви зробили знімок і бажаєте отримати ширше співвідношення сторін – можна обрати область поза зображенням і запропонувати генеративному інструменту розширити сцену.
В Adobe кажуть, що Generative Fill витримуватиме перспективу, освітлення та стиль відповідними до оригінального фото.
Модель Adobe відрізняється від іншого програмного забезпечення тим, що навчалася на зображеннях Adobe Stock та «іншому загальнодоступному контенті без обмежень авторського права», що дозволить уникнути проблем і вільно використовувати результати, створені ШІ.
Крім того, у межах ініціативи Content Credentials, ШІ-зображення, створені в Photoshop, міститимуть невидимий цифровий підпис, який вказуватиме на те, що вони згенеровані штучним інтелектом. Перевірити контент можна на сайті verify.contentauthenticity.org.