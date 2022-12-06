Сплатити за проїзд в київській кільцевій електричці можна буде банківською або транспортною картою

Незабаром киянам та гостям столиці стане доступна можливість оплачувати проїзд в кільцевій електричці за допомогою банківської карти або міської транспортної карти. Про це повідомив Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Петро Оленич.

Зазначається, що київська влада спільно з компанією «Укрзалізниця» працюють над інтеграцією системи оплати в електричці із загальною транспортною системою Києва. Щоб оплатити проїзд в кільцевій електричці, пасажирам буде достатньо прикласти банківську карту або мобільний пристрій з підтримкою NFC до валідатора з фірмовими наліпками. Така можливість буде доступною на станціях кільцевої електрички.

Очікується, що оплата проїзду в кільцевій електричці за допомогою банківської карти або міської транспортної карти повноцінно запрацює до кінця грудня.