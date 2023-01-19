США підтримали ідею створення аналогів застосунку «Дія» в інших країнах та вже виділили на ТЕО $650 тис.

У кулуарах всесвітнього економічного форуму в Давосі Саманта Пауер висловила бажання США поширити успіх програми «Дія» в інших країнах. За словами Пауер, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало фінансування Міністерству цифрової трансформації України для допомоги у розробці «Дії» та підвищення безпеки програми, а також виділило $8,5 млн на розширення послуг застосунку під час війни

Україна готова поділитися своїм підходом та технологіями з іншими країнами, і USAID планує розпочати обговорення з країнами можливості використання «Дії» як шаблона для створення власних додатків. В рамках форуму віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров обговорює цю ідею з кількома країнами та потенційними партнерами з приватного сектору, які могли б допомогти з її реалізацією та масштабуванням. Саманта Пауер розглядає ці зусилля як частину ширшої допомоги з демократичними реформаторами в усьому світі.

«Ми хочемо подивитися на яскраві плями, на країни, які віддані прозорості та боротьбі з корупцією, які суперечать глобальним тенденціям», – сказала Пауер. Вона наголосила, що уряд Молдови вже висловив інтерес у підході України до електронного управління.

Пауер також сподівається на співпрацю із країнами глобального півдня. За її словами, враховуючи нинішні економічні перешкоди, ті лідери, які працюють над викоріненням корупції та покращенням управління, матимуть додаткову можливість для покращення життя громадян. На її думку, застосунок, який допомагає громадянам сплачувати податки або отримувати доступ до документів, не чекаючи в черзі годинами, може стати одним із відчутних покращень.

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Під час впровадженні подібних програм слід приділяти особливу увагу безпеці та конфіденційності. Уряд потенційно може використовувати таку програму для відстеження переміщень та дій громадян або маніпуляцій з наданням державних послуг. Пауер зазначила, що ці питання ще не до кінця продумані, USAID підходить до них з усвідомленням усіх ризиків, які притаманні впровадженню нових інформаційних технологій. Воно робить ставку на те, що відтворення моделі «Дії» сприятиме доступу до послуг, економічному зростанню та прозорості уряду.

За словами Пауер, проєкт перебуває у зародковому стані. Наразі виділено $650 тис. на проведення техніко-економічних обґрунтувань у країнах, що висловили інтерес, у тому числі за такими факторами, як проникнення смартфонів та питання регулювання.

Застосунок «Дія» було запущено в Україні у 2020 році. Воно дозволяє громадянам отримувати доступ до документів, що засвідчують особу, реєструвати бізнес, отримувати різні державні послуги та брати участь в опитуваннях за допомогою смартфона. Програма постійно розширює функціональність, у тому числі й опціями, корисними під час війни – такими, як повідомлення про шкоду від російських ударів. Станом на кінець 2022 року «Дією» користувалися близько 18,5 млн осіб – понад половина дорослого населення України.

Джерело: Axios