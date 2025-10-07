Стартап із Токіо пропонує "скринінг привидів" на дому за $1000 — попит є, бо перевірене житло здають на 10-20% дорожче

Японська фірма перевіряє "будинки із привидами" та проводить екзорцизм для заспокоєння орендарів. Фото: Казутоші Кодама (через SCMP та Reuters)

Серед орендодавців Японії завірусився тренд: перевірка житла на наявність паранормальних явищ. Послуга коштує від $1000 за день роботи, але компенсувати їх можна подальшою орендою, яка “для будинку без привидів” буде дорожчою.

У 2022 році агент з нерухомості Казутоші Кодама заснував Kachimode — токійський стартап, що спеціалізується на перевірці “будинків з привидами”. Його фахівці використовують спеціальне обладнання, аби виявити аномалії у приміщеннях, де хтось помер.

Звучить дивно, але не для японських традицій. Тут вважають, що погані емоції померлого можуть затримуватись у будинку чи навіть приносити нещастя. Власне, це закріплено й на законодавчому рівні — від продавців нерухомості вимагають розкривати, чи відбувалися у будинках якісь трагедії.

Очевидно, що попит на такі будинки суттєво менший, як і вартість, яка “за наявності привида” може впасти на 10-20%. Ось тут і з’являється зі своїми послугами компанія Казутоші.

Згідно з інформацією на вебсайті Kachimode, на вересень 2025 року стартап перевірив 196 об’єктів нерухомості. В інтерв’ю японському ЗМІ Toyo Keizai Казутоші розповів, що його команда зазвичай проводить кілька днів у приміщенні, використовуючи “наукові методи” для перевірки на наявність аномалій у комплекті з відео- та аудіореєстраторами, вимірювачами електромагнітного поля та тепловізійними камерами, а також контролем температури, вологості, тиску повітря та рівня шуму.

Після перевірки фахівці видають сертифікат, який підтверджує, що у будинку “паранормальних явищ не виявлено”. Торік вартість послуги сягала 50 000 єн ($340), а наразі зросла до 80 000 чи 150 000 ($1000) за день.

Варто зазначити, що компанія Казутоші далеко не новатор у “скринінгу привидів”. Деякі японські домовласники запрошують буддійських ченців та синтоїстських священників для проведення екзорцизму (до прикладу, токійський храм Тенко-дзі бере до $1000 за подібні обряди), або ж наймають професійних “прибиральників будинків з привидами”, які тимчасово живуть в квартирі та розсіюють негативну енергію.

Джерело: SCMP