В Steam вийшов симулятор жахів із реальними відео "проклятих" будинків з Японії

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

В Steam вийшов симулятор жахів із реальними відео "проклятих" будинків з Японії
Japan Stigmatized Property / Loxarc Inc.

Steam поповнився ще одним симулятором жахів, але тут з реальними відео з японських будинків. Самі ті, де колись траплялися трагедії чи фіксувалися паранормальні явища.

Japan Stigmatized Property пропонує гравцю стати нічним спостерігачем (досить класично), який переглядає записи з камер і має виявляти будь-які аномалії. Наприклад, дивні тіньові фігури, привиди, рухи меблів, плями крові або спотворене відео. Частина ефектів згенерована ШІ, а самі аномалії з’являються випадково на початку кожного рівня.

Гравець постійно перемикається між звичайними камерами та нічним баченням. Завдання просте: відпрацювати зміну з 0:00 до 5:00 і вчасно зафіксувати достатню кількість порушень. Пропустив занадто багато — провалив завдання. Неправильно відзвітував — теж. Наскільки зрозуміла з опису, то сам нічний спостерігач не помирає, що критикують гравці. Геймплей зовсім не моторошний, тому вважаємо це більше симулятором, ніж повноцінним горором.

Japan Stigmatized Property / Loxarc Inc.

Japan Stigmatized Property витримана у стилі “знайдених кадрів”. Гра обіцяє атмосферу паранормальних розслідувань з реальними локаціями, які щоразу підкидатимуть нові випадкові події. Згадується нещодавно анонсований VHS-горор Deadcam, перший “файл” розгортається в покинутій школі.

Гру створила японська незалежна студія Loxarc Inc., яка випустить версія для iOS 25 серпня, а Android-версія ще в розробці. У Steam гра коштує ₴187.

Джерело: Steam

