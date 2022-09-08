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STEM is FEM запускає новий безплатний IT-курс для дівчат — створення застосунків на базі даних

STEM is FEM запускає новий безплатний IT-курс для дівчат — створення застосунків на базі даних

Освітній проєкт STEM is FEM у партнерстві зі швейцарською освітньою організацією Empowerment Lab та за підтримки Oracle відкриває черговий набір на безоплатну програму для старту кар’єри в IT — цього разу шукають дівчат віком від 12 до 17 років, які цікавляться напрямком Data-Driven Web Application (створення  застосунків на базі даних).

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Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

За словами організаторів, ці курси дозволять дівчатам здобути як soft skills, так і hard skills для подальшого розвитку в ІТ-сфері, де досі спостерігається дефіцит фахівчинь. Програма навчання складається з трьох основних модулів: дослідження даних, візуалізація даних та мова програмування SQL.

STEM is FEM запускає новий безплатний IT-курс для дівчат — створення застосунків на базі даних

“Для того, щоб побудувати в Україні сучасний ІТ-хаб, необхідно зрощувати ІТ-спеціалістів ще змалку. І особливо ми маємо приділяти увагу талановитим дівчатам, щоб досягти гендерної рівності у ІТ-індустрії.

Тому STEM is FEM спільно з партнерами активно розширює вибір курсів та інших проєктів, що допомогли б нам досягти цієї мети. Наприклад, впродовж цього проєкту ми плануємо навчити 150 дівчат,” – розповідає засновник STEM is FEM та технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв.

Перший потік курсу проходитиме 20 та 24 вересня. Зареєструватися на нього можна за посиланням. Всього є 30 місяць — по 15 учасниць на кожен потік.

Курс
Recruitment вечірній
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Recruitment вечірній

Раніше організатори вже провели курс з прототипування додатків та машинного навчання.


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