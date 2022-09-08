STEM is FEM запускає новий безплатний IT-курс для дівчат — створення застосунків на базі даних

Освітній проєкт STEM is FEM у партнерстві зі швейцарською освітньою організацією Empowerment Lab та за підтримки Oracle відкриває черговий набір на безоплатну програму для старту кар’єри в IT — цього разу шукають дівчат віком від 12 до 17 років, які цікавляться напрямком Data-Driven Web Application (створення застосунків на базі даних).

За словами організаторів, ці курси дозволять дівчатам здобути як soft skills, так і hard skills для подальшого розвитку в ІТ-сфері, де досі спостерігається дефіцит фахівчинь. Програма навчання складається з трьох основних модулів: дослідження даних, візуалізація даних та мова програмування SQL.

“Для того, щоб побудувати в Україні сучасний ІТ-хаб, необхідно зрощувати ІТ-спеціалістів ще змалку. І особливо ми маємо приділяти увагу талановитим дівчатам, щоб досягти гендерної рівності у ІТ-індустрії. Тому STEM is FEM спільно з партнерами активно розширює вибір курсів та інших проєктів, що допомогли б нам досягти цієї мети. Наприклад, впродовж цього проєкту ми плануємо навчити 150 дівчат,” – розповідає засновник STEM is FEM та технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв.

Перший потік курсу проходитиме 20 та 24 вересня. Зареєструватися на нього можна за посиланням. Всього є 30 місяць — по 15 учасниць на кожен потік.

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Раніше організатори вже провели курс з прототипування додатків та машинного навчання.