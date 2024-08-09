Стрімер проходить GTA 4 з надшвидкими машинами — кумедний автоапокаліпсис в Ліберті-Сіті

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Австралійський комік та стрімер Том Уокер показав геймплей GTA 4 з модом Warp Eleven, який фантастично прискорює всі авто у грі (крім машини Романа). Цей автоапокаліпсис — одне з найсмішніших ігрових відео.

Місто Ліберті-Сіті наповнюється великою кількістю машин, що розбиваються навколо та вибухають на шалених швидкостях. Уникнути смерті практично неможливо. Легкові, вантажівки, мотоцикли, усі транспортні засоби GTA просто літають навкруги, іноді буквально, зіткнення та вибухи відбуваються щосекунди.

Якщо Ніко стоїть на місці, незабаром туди врізається автомобіль. Якщо він перебігає, здавалося б, порожню дорогу, щось вилітає нізвідки та змушує літати його. Просто дістатися з пункту А у пункт Б — сізіфове завдання з постійними смертями та перезапусками.

Можливо, спроби здаються смішним тому, що Вокер робить їх наполегливо раз за разом. Він намагається виконати одну з перших місій гри, пов’язану з тим, щоб дістатися до квартири Романа. Це швидко стає захопливим атракціоном. Вокер швидко вчиться враховувати навколишній ігровий світ, використовує багато механік та відносно тихі місця, щоб просуватися — але рано чи пізно машина вилітає нізвідки прямо на нього.

Постійні аварії, удари та незграбні смерті з часом переростають у щось дивовижне та незвичайне. Величезна маса машин, що летять у повітрі у постійному русі, як зграя птахів. Іноді транспортні засоби просто висять у повітрі. На мостах з обох боків від персонажа у небо злітають машини — дивний автомобільний салют. Одного разу таксі Романа злітає у повітря і Ніко вистрибує у воду, щоб не вибухнути з ним.

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Мод для тих, кому набридли звичайні механіки GTA і хочеться справжнього екстриму. Навіть хвилина перегляду відео може підняти настрій.

Джерело: PC Gamer

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