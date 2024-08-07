Водій BMW думав, що грає в GTA, коли втікав від поліції Лос-Анджелеса (відео)

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Після довгих перегонів вулицями, які зняли на камеру з гелікоптера, чоловіка таки зупинили, а записане відео в результаті виявилось дуже схожим на живу версію подій в GTA.

За даними поліції (через Carscoops), озброєний зловмисник початково підійшов до автомобіліста, забрав гаманець, телефон та деякі речі, а вже за кілька хвилин був вимушений тікати від копів. Зрештою чоловіка знайшли у BMW 6-Series Convertible, який дивно рухався вулицями (причому копи ще не визначили, де зловмисник взяв авто) і потрапив на камери гелікоптера.

Судячи з відео, яке опублікували згодом в мережі, водій переграв у GTA, бо попри інтенсивний рух, кілька разів виїжджав на зустрічну смугу та ігнорував знаки зупинки. У драматичному фіналі чоловік на швидкості врізається в інше авто, а його транспортний засіб розвертається і вилітає на узбіччя.

Сам BMW отримав значні пошкодження, тоді як чоловік швидко піднявся і спробував продовжити втечу пішки. Наразі горе-зловмисника затримала поліція, а після обшуку авто там ще й виявили гвинтівку — однак продовження у стилі Counter-Strike, на щастя, не було.

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