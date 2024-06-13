Сценаристка серіалу «Аколіт» ніколи не дивилася «Зоряні війни» — шоуранерці Леслі Хедленд це подобається

Одна зі сценаристок серіалу «Аколіт» ніколи не дивилася фільми «Зоряні війни», доки не отримала цю роботу. Але саме ця її особливість, на думку шоуранерки Леслі Хедленд, допомогла покращити сцену в одному з епізодів серіалу.

«У третьому епізоді можна бачити дітей-близнюків. Коли ви будуєте світ в епізоді, створюєте новий світ лише після двох епізодів, ви справді прагнете, щоб усі пояснювали речі», — розповідає Хедленд про серію, який показує тривалу ретроспективу виховання Мей та Оші.

«Тож діти говорили не як діти. Вони говорили як персонажі «Зоряних воєн». Вона сказала: «Коли я була маленькою дитиною, я просто дбала про те, як отримати печива». Я подумала: «Боже мій, дякую!» Я б хвилювався про побудову світу та про «Зоряні війни», а вона олюднила персонажів – або намагалася це зробити».

Один із моментів, про який йде мова — коли Мей і Оша просять печива, попри те, що покинули поселення перед церемонією Вознесіння. Момент здається природним та привертає увагу до дуже різних стилів виховання матерів Анісії та Коріли.

Водночас з обізнаністю команди серіалу з «Зоряними війнами», здається, нема проблем. Леслі Хедленд та виконавиця головної ролі Амандла Стенберг називають себе фанатками «Зоряних воєн», є й інші сценаристи.

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Джерело: GamesRadar