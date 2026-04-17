Новини Кіно 17.04.2026

Хан Соло у "Galaxy: Edge" довів, що Гаррісона Форда справді не можна замінити

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Гаррісон Форд у ролі Хана Соло / Vanity Fair & LucasFilm

Disney офіційно додає Хана Соло до тематичного парку Star Wars: Galaxy’s Edge (“Зоряні війни: Край Галактики”) у Діснейленді — починаючи з 29 квітня він блукатиме поруч із Тисячолітнім соколом разом із Люком, Леєю та Дартом Вейдером.


Це масштабна зміна: сім років парк будувався навколо нових персонажів, а тепер Disney фактично визнала — фанати хочуть лише стару гвардію, хоча перший погляд на актора вже спровокував хвилю іронічних коментарів у мережі.

На початку цього року під час прощального інтерв’ю з Deadline Кетлін Кеннеді коротко торкнулася свого єдиного жалю щодо “Хана Соло: Історії Зоряних війн”:

“Коли ти занурюєшся в щось і розумієш, що фундаментально, концептуально, ти не можеш замінити Хана Соло — принаймні зараз”, —  говорила вона.

Виявляється, Діснейленд знову довів її правоту. Вчора Disney і Lucasfilm представили останнє доповнення до оновлення “Краю Галактики” — яке переходить від початкових планів до звичного набору всього поспіль із оригінальної трилогії “Зоряних воєн” — у вигляді персонажа Хана Соло, який ходитиме по парку (приєднуючись до вже встановленого Люка Скайвокера та ще не розкритої принцеси Леї).


Дані: Х / Variety

Актор виглядає цілком нормально — навіть трохи схожий на Натана Філліона, який забув свій костюм Мела Рейнольдса і просто вирішив облишити претензії. Сам костюм так само пристойний як репліка образу Хана з “Повернення джедая”, але, мабуть, трохи надто чистий і охайний для Хана Соло.

“Діснею вдалося перетворити космічного принца на Принца Чармінга?! Ну камон — він же все одно стріляв першим!” — написав користувач X у відповідь на анонс.

Проблема з виглядом Форда, якщо вона взагалі є, — це перука, через яку ця бідна людина виглядає так, ніби половина Вукі звалилася йому на голову і лише якось зачесана. Але все разом складається в картину, яка достатньо не те, що справжня проблема вдаряє вас: чорт забери, справді неможливо замінити Гаррісона Форда у вашій уяві.

Image: LucasFilm / Variety

Проте реакція фанатів у мережі виявилася неоднозначною: одні назвали перуку актора “найгіршою перукою в історії”, інші порівняли його з Гастоном з “Красуні та Чудовиська”, а хтось просто написав:

“Вибачте, але це просто якийсь хлопець. Він — не Харрісон Форд”.

При всіх перевагах, які Disney вважає, що отримає від видалення якомога більшої частини оригінального всесвіту “Краю Галактики”, щоб просто дати масам тих “Зоряних воєн”, яких вони хочуть, — мабуть, є щось у тому факті, що тепер ви ризикуєте створити достатньо ефекту “зловісної долини” у людей, через що ці блукаючі персонажі не зовсім відчуваються як легендарні герої, якими мають бути.

Дані: Х

Є вагома причина, чому багато персонажів парку — це люди в костюмах на все тіло та шоломах: їх набагато простіше зробити такими, що виглядають правдоподібно. Що, мабуть, і пояснює, чому в Disneyland Galaxy’s Edge, коли 29 квітня розпочнеться впровадження нових змін, можна буде зустріти значно більше Вейдерів і Штурмовиків, ніж Ханів, що блукають навколо.

“Якщо ми побачимо, як Хан взаємодіє з Люком хоча б трохи — я, мабуть, заплачу від радості”, —так  прокоментував один з фанатів під офіційним анонсом у соцмережах.

Поява Хана Соло в Galaxy’s Edge — це, мабуть, найчесніше визнання Disney за останні роки: сім років і мільярди доларів вкладень у новий всесвіт “Зоряних воєн” — і фанати все одно хочуть Форда, Фішер і Гемілла. Замінити їх у парку можна. Замінити їх у голові глядача — ні.

Image: X / Variety

Тож, з 29 квітня зона навколо Тисячолітнього сокола переходить до таймлайну оригінальної трилогії, тоді як табір Опору залишається у часовому відрізку сиквелів — таким чином відвідувачі зможуть за один день побувати одразу в кількох епохах “Зоряних воєн”. Одночасно в парку з’явиться музика Джона Вільямса — легендарні теми, включно з “Han Solo and the Princess” та “Main Title”, лунатимуть по всій “Галактиці”, а в Oga’s Cantina нарешті зазвучить “Cantina Band”.

Джерело: Gizmodo

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати