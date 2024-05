«Зоряні війни: Аколіт» надихались іграми KOTOR — шоураннерка Леслі Хедленд є фанаткою

Шоураннерка серіалу «Зоряні війни: Аколіт» Леслі Хедленд каже, що в роботі над ним її надихали ігри 2003 та 2004 року Knights of the Old Republic (KOTOR). У інтерв’ю Den of Geek Хедленд розповіла, як ігри KOTOR вплинули на «Аколіт».

Оскільки події серіалу відбуваються задовго до стрічки «Епізод I. Прихована загроза», Хедленд та її команда мали можливість «пограти» з каноном «Зоряних воєн». Одним із персонажів, який обговорювався, був Дарт Бейн, хоча схоже, що він не з’явиться в першому сезоні серіала.

«Хоча ми не заглиблюємося в цю конкретну історію, у «Легендах» були деякі речі, які я хотіла використати, бо відчувала, що вони були справді цікавими не лише для сюжетної лінії, але й для мене як фаната», — каже Хедленд.

«Легенди» — це термін для історій та персонажів «Зоряних воєн», які не вважаються частиною офіційного канону. Обидві гри KOTOR якраз з таких, але Хедленд це не зупинило, навпаки.

«Дарт Трея справді стала для мене джерелом натхнення», — сказала вона.

Дарт Трея, також відомий як Крея, з’являється в KOTOR 2: The Sith Lords і є одним з основних лиходіїв гри. Хедленд не уточнює, як саме персонаж або ігри вплинули на «Зоряні війни: Аколіт». Шоураннерка також пояснила, чому вона вирішила зняти «Аколіт» задовго до подій, з якими знайомі більшість шанувальників.

«Було дві причини, чому я хотіла розгорнути це в той конкретний період часу і так далеко від приквелів. По-перше, я не мала бажання возитися з жодним каноном. Інша річ, яка мені сподобалася в цей період, — це відсутність старих [раніше відомих] персонажів. Я надто нервувала, щоб взятися за них, але також відчувала, що ми бачили забагато цього. [Висока Республіка] була схожа на пісочницю, куди я могла легко застрибнути».

Онлайн-курс "Управління ІТ-командами" від Laba. Прокачайте свої soft- і hard-скіли в управлінні кількома IT-командами, отримайте практичні стратегії та інструменти ефективного team-ліда. Програма курсу і реєстрація

Події серіалу Disney+ розгортаються в епоху Високої Республіки та розповідають про прояв Темної сторони сили після серії вбивств джедаїв. Події відбуваються приблизно за 100 років до «Примарної загрози», а в головних ролях — Амандла Стенберг (Мей), Дафні Кін (Джекі Лон), Керрі-Енн Мосс (Індари) та Лі Чон Чже (Сол). «Зоряні війни: Аколіт» вийде на Disney+ 4 червня.