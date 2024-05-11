Суперконденсатор з курочки з запахом смаженої цибулі — вчені перетворили курячий жир на накопичувач енергії

Деякі матеріали для накопичувачів електроенергії (зокрема, суперконденсаторів) можуть бути дорогими та забруднювати природу. Виробництво альтернативних накопичувачів енергії з речей, які люди зазвичай викидають, може допомогти з цим. Дослідження, опубліковане в ACS Applied Materials & Interfaces повідомляють розповідає про перетворення курячого жиру на вуглецеві електроди для суперконденсаторів, які накопичують енергію та живлять світлодіоди.

У розробках суперконденсаторів вуглецевих матеріалів, таких як графен, завдяки їх ефективному транспортуванню заряду та наявності в природі, але їх виготовлення є дорогим та спричиняє забруднення. Дослідники з Американського хімічного товариства розробити простий, економічно ефективний метод перетворення відходів у вигляді курячого жиру в електропровідні наноструктури для накопичення енергії у суперконденсаторах.

Вчені витопили курячий жир за допомогою газового пістолета та спалили розтоплену речовину. Потім вони зібрали сажу на дні колби, яка була підвішена над полум’ям. Електронна мікроскопія показала, що сажа містить наноструктури, які являли собою однорідні сферичні решітки концентричних графітових кілець. Дослідники випробували спосіб покращити електричні характеристики вуглецевих наночастинок, замочивши їх у розчині тіосечовини. Ця речовина має запах смаженої цибулі, а схематичне зображення її молекули схоже на кумедного товстого чоловічка.

Зібрані у негативний електрод асиметричного суперконденсатора, вуглецеві наночастинки з курячого жиру продемонстрували хорошу місткість та довговічність, високу щільність енергії та потужність. Як і передбачалося, ці властивості були додатково покращені, коли електроди виготовили з вуглецевих наночастинок, оброблених тіосечовиною.

Курс-професія "Дизайнер інтер'єрів" від Skvot. Велика практична програма для всіх, хто хоче засвоїти професію дизайнера інтер'єрів і заробляти на реальних проєктах відразу після курсу. Досвідом та інсайтами діляться одразу три лектори. Програма курсу

Потім дослідники продемонстрували, що новий суперконденсатор може виконувати дії в режимі реального часу: вони заряджали та поєднували два з них, щоб запалювати червоні, зелені та сині світлодіоди. Результати підкреслюють потенційні переваги використання харчових відходів, таких як курячий жир, як джерела вуглецю в пошуках ще більш екологічної енергії.

Джерело: TechXplore

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.