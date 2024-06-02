Свен Вінке каже, що Baldur’s Gate 3 не «прокляття AAA» і хвалить нову RPG Skald: Against the Black Priory

Baldur’s Gate 3 не «прокляття» для розробників AAA, яким дехто вважає гру — насправді, вона може стати радше допомогою, ніж перешкодою для створення майбутніх RPG. Про це голова Larian Свен Вінке розповів в інтерв’ю GamePressure під час нещодавньої конференції Digital Dragons у Польщі.

Вінке категорично заперечує, що Baldur’s Gate 3 «вселяє страх у серця розробників AAA».Така оцінка вперше гучно прозвучала у Twitter від розробника Ксалав’є Нельсона-молодшого у липні 2023 року. Тоді він висловився про здатність Larian встановити новий стандарт для розробки RPG.

«Larian boss» не тільки не вірить у це, але й вважає, що діяльність студії є благом, а не прокляттям для решти індустрії. Провідний сценарист Baldur’s Gate 3 Адам Сміт додав: «У кожній моїй розмові з розробником RPG з моменту випуску вони казали: «Це круто, тому що це нас надихає».

«Я впевнений, що за зачиненими дверима деякі з них проклинають наше ім’я», — продовжує Сміт жартома. «Я впевнений, що так. Але в більшій картині Baldur’s Gate 3 показує, що можна зробити».

Сміт наводить приклад неназваного розробника, який сказав йому, що Baldur’s Gate 3 дав їм «трохи переваги під час наступної ділової зустрічі. Коли хтось каже «це занадто», ми можемо сказати що подібне вже спрацювало».

Щодо нових RPG, Свен Вінке нещодавно похвалив гру у ретро-стилі Skald: Against the Black Priory. «Це те, на що я чекав. Я поважаю її амбіції, і мені подобається, який це має вигляд», — написав Вінке у Twitter.

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Skald виконана у колірній палітрі у стилі VGA. Піксельна графіка повертає гравця до ранньої епохи історії CRPG — ще до розквіту Fallout / Baldur’s Gate у 1990-х, і віддає належне багатьма забутій серії Ultima. Безумовно, Skald: Against the Black Priory є нішевим продуктом, але гра сподобалася одному з тих людей, хто зараз визначає, якими будуть RPG найближчим часом.

Для PC Gamer Вінке прокоментував, що, хоча він ще не встиг глибоко зануритися у Skald, «те невеличке, що я бачив, уже сповнює мене глибокою повагою до того, чого досягли Андерс і його команда».

«Це добре з самого початку, що для такої рольової гри є справжнім досягненням. Наступного тижня я лечу в Лос-Анджелес і планую грати в неї весь політ. Мій ігровий час обмежений, тому це, мабуть, найбільший комплімент, який я можу зробити».

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Це не перший випадок, коли Larian приділяє увагу проєкту меншої студії. Ще у квітні дизайнер рівнів Blasphemous Енріке Колінет розповів, що Larian підтримала гру на $1000 у Kickstarter (максимальний внесок), не вимагаючи нічого натомість.