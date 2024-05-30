Наступна гра творців Baldur’s Gate 3 має кодову назву «Excalibur» і Свен Вінке не знає «що це в біса таке»

Новий проєкт Larian, творців Baldur’s Gate 3, має кодову назву «Excalibur». Голова студії Свен Вінке каже, що він все ще намагається «що це в біса таке».

У нещодавньому інтерв’ю GamePressure Вінке підтвердив, що «кодовою назвою» таємничого нового проєкт є «Excalibur». Це слово з’явилося на екрані під час його промови на конференції Digital Dragons на початку цього місяця. Однак, коли його попросили надати трохи більше інформації про проєкт, Вінке сказав, що «чесно кажучи, ми все ще намагаємось зрозуміти, що це в біса таке». Трохи більш зрозумілим це стає після ще одного висловлювання: «У нас є ідеї. У нас є багато маленьких фрагментів».

Відповідаючи на запитання, чи може бути «Excalibur» пов’язаним з серією ігор Divinity, Вінке не був готовий нічого відповісти, натомість сказав: «Якщо хтось із Larian зараз скаже вам, що саме такою буде гра, це буде неправда. Вони не знають, тому що ми намагаємося робити багато чого. У нас є ідеї, але ми ітераційна компанія. Ми пробуємо щось».

Ці коментарі перегукуються з тим, що Вінке кілька разів казав минулого року: навіть якщо він скаже нам, над чим Larian працює далі, це може застаріти протягом кількох днів. Baldur’s Gate 3 ла випущена минулого літа і мала величезний комерційний успіх у критиків, але лише в січні Вінке сказав, що «нарешті зрозумів» перший акт свого наступного проєкту.