Світ може зіткнутись з дефіцитом літію вже до 2028 року — прогноз аналітиків

Аналітики з Wood Mackenzie попереджають про можливий дефіцит літію у зв’язку з підвищеним попитом на електрокари.





За їхніми прогнозами, світовий попит на літій може перевищити 13 млн тонн до 2050 року. За словами директора з досліджень Wood Mackenzie Алана Педерсена, ринок літію зіткнеться з дефіцитом раніше, ніж цього очікують виробники. Аналітики попереджають, що дефіцит може початись вже з 2028 року.

У Wood Mackenzie змоделювали 4 сценарії енергетичного переходу. За відкладеного переходу на альтернативні джерела енергії попит на літій до 2050 року складатиме від 5,6 млн тонн. За сценарію досягнення нульових викидів попит становитиме 13,2 млн тонн.

Залежно від динаміки електрифікації ситуація може розвиватись відповідно до цих описаних сценаріїв:

Затримка енергетичного переходу: ринок залишатиметься збалансованим до 2037 року, а потім почнеться дефіцит літію.

Базовий сценарій: наявні проєкти реалізовуватимуться, однак пропозиція на літій почне скорочуватись в середині 2030-х років, оскільки попит переважатиме над пропозицією.

Зобов’язання країн: дефіцит розпочнеться з 2029 року, а вже до 2050 року необхідно буде додатково 6,7 млн тонн карбонату літію.

Досягнення нульового рівня викидів: дефіцит почнеться у 2028 році та триватиме до середини століття. До 2050 року необхідно буде близько 8,5 млн тонн додаткових поставок.

На електрокари припадає близько 72%-80% попиту на літій. У рамках програми “Зобов’язання країн” до 2040 року частка електрокарів у світових продажах може досягти близько 75%. За сценарію нульових викидів цей показник може становити до 95%. До середини століття на перезаряджувані батареї у всіх сферах застосунку припадатиме 96%-98% від загального попиту на літій.





Окрім електрокарів попит на літій також формують системи збереження енергії. Оскільки використання джерел альтернативної енергетики починає переважати над традиційними енергетичними станціями, енергомережі потребують великих містких акумуляторів для балансування попиту та пропозиції. Як очікують аналітики Wood Mackenzie, попит на системи зберігання енергії зростатиме на 6-7% щороку за всіма перспективними сценаріями.

З часом важливу роль почне відігравати перероблення літію, однак це дозволить розв’язати проблему дефіциту лише у короткостроковій перспективі. За прогнозами аналітиків, обсяги переробки зростатимуть на 13-16% щорічно, а суттєве зростання очікується у 2040-х роках. До 2050 року, за найамбітнішими сценаріями, переробка забезпечуватиме від 2,3 до 2,7 млн тонн літію. Однак це не покриває дефіциту.

Аналітики зазначають, що для розв’язання проблеми необхідні колосальні інвестиції у розмірі від близько $104 млрд за сценарію з відкладеним переходом та до $276 млрд за сценарію досягнення нульових викидів. За базового сценарію необхідно буде $114 млрд, а сценарій “зобов’язання країн” передбачає необхідне фінансування у розмірі $236 млрд.

Аналітики прогнозують, що інвестиції досягнуть піку в період з 2030 по 2034 рік із розвитком нових гірничовидобувних проєктів, потужностей з переробки нафти та регіональних ланцюгів поставок. Незалежно від того, за яким сценарієм все розвиватиметься, попит на літій у будь-якому разі перевищуватиме пропозицію. Справа навіть не в тому, що необхідно буде більше літію, а в тому, чи зможе галузь вчасно встигнути побудувати необхідні потужності з видобутку та переробки.

Ми писали, що у США знайдено найбільше у світі родовище літію на $1,5 трлн. Технології видобутку літію також покращуються, але разом з тим несуть екологічні ризики. Люди вчаться добувати літій з озер, а точніше, зі складних соляних розчинів. У США вивчають відвали металургійних шахт як джерела літію .

