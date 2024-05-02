Священник витратив на мобільні ігри близько $40 тис. коштів парафії – йому висунули офіційні звинувачення

Мобільні ігри можуть вимагати чималих витрат часу та грошей. Це вкотре довів католицький священник, якого нещодавно заарештували та звинуватили в крадіжці понад $40 тис. у своєї колишньої парафії. Ці кошти він витратив не на благі діла, а на мирські втіхи, такі як Candy Crush та Mario Kart, повідомляє ITC.UA.

51-річного преподобного Лоуренса Козака звинуватили в крадіжці та інших пов’язаних злочинах за те, що він нібито використав церковну кредитну картку для оплати покупок в мобільних іграх на загальну суму $41879,83. Цими суєтними розвагами він займався в період з вересня 2019 року по липень 2022 року. Козак віддавав перевагу іграм Candy Crush, Mario Kart Tour, Pokémon Go і Cash Frenzy, а також різноманітним ігровим автоматам та іграм з пошуком схованих предметів.

Гріховні діяння преподобного могли б продовжуватися й далі, але, як кажуть слідчі, у 2022 році бухгалтер, який працював у церкві Поттстауна (штат Пенсільванія) виявив у виписках із кредитної картки парафії «астрономічну кількість транзакцій на користь Apple». Це сталося під час фінансової перевірки. Apple ID нібито був зареєстрований на Козака.

Проте не ігри єдині гріли душу святого отця. Кредитка з коштами парафії також використовувалася для купівлі речей через обліковий запис Amazon, зареєстрований на Козака. Душевну благодать за чужі кошти священнику також принесли планшет Fire та дитячий рюкзак для хрещениці.

Козак заперечував, що свідомо використовував кредитну картку парафії, стверджуючи, що і його особиста банківська картка, і кредитна картка парафії були пов’язані з його iPhone. Він сказав, що церковна картка використовувалася для оплати авторизованих потокових сервісів та ПЗ Microsoft Office, але визнав, що він, можливо, використовував її для покупки ігрових предметів, оскільки не дуже обізнаний з деталями. Він додав, що ці покупки були зроблені для «підсилення», а не з метою азарту. Додатково він заявив під присягою, що шукав консультації щодо своєї залежності від ігор та витрачання грошей на онлайн-ігри.

Записи показують, що Козак фактично зробив платежі на загальну суму $10600 з особистого банківського рахунку на баланс кредитної картки парафії. У листопаді 2022 року церква відправила Козака в адміністративну відпустку. Згодом він надіслав листа з чеком на $8000 для «відшкодування парафії». У листі, написаному від руки, було написано:

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«Мені дуже шкода, що я зробив цю помилку, яка стала для вас джерелом стресу».

Минулого четверга Козаку було висунуто звинувачення, і він був звільнений після внесення застави в $250 тис.

Джерело: techspot