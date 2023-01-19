Тайвань допоможе литовській Teltonika запустити місцеве виробництво напівпровідників

Литовська технологічна компанія Teltonika повідомила про намір запустити в країні виробництво напівпровідників 2027 року з використанням тайванських технологій. Тайвань пообіцяв допомогти Литві протистояти економічному тиску з боку Китаю – країна дозволила Тайваню відкрити фактичне посольство у Вільнюсі у листопаді 2021 року.

Teltonika заявила, що становлення виробництва у 2027 році є частиною угоди про співпрацю з Тайванським науково-дослідним інститутом промислових технологій на суму €14 млн, включаючи грант у розмірі €10 млн від міністерства закордонних справ Тайваню.

«Партнерство з Тайванем допоможе Литві швидко рухатися вперед, відповідати найсильнішим гравцям світу та реалізувати свої амбітні цілі», – сказала міністр економіки та інновацій Аустрін Армонайте.

Китай, який вважає самоврядний Тайвань своєю територією, знизив статус дипломатичних відносин з Литвою, скоротив торгівлю та чинить тиск на транснаціональні корпорації, щоб вони виключили державу зі своїх ланцюжків постачання після відкриття представництва Тайваню у Вільнюсі. Після цього Європейський Союз звернувся зі скаргою до Світової організації торгівлі, звинувативши Китай у дискримінаційній торговельній практиці щодо її члена.

2022 року товарообіг Литви з Тайванем зріс приблизно на третину. В рамках інших нещодавніх двосторонніх угод виробник модулів сонячної енергії SoliTek у середу оголосив про кредит у розмірі €8 млн від тайванського Eximbank, а біотехнологічний стартап Oxipit – про інвестиції фонду Taiwania Capital у розмірі €3,5 млн, повідомляє литовський ресурс BNS.

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Джерело: Reuters