Руководитель TSMC заявил, что «силой контролировать компанию» не получится на фоне роста напряженности между США и Китаем

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, как известно, благополучно приземлилась в Тайване, однако напряженность в отношениях США и Китая продолжает нарастать, а еще одна война — меньше всего сейчас нужна и без того очень шаткому миру. И крупнейший в мире контрактный производитель полупроводниковой продукции — тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) — это отлично осознает.

Председатель совета директоров TSMC Марк Лю накануне визита Пелоси, который находится в рабочей поездке по странам Азии, дал интервью журналисту CNN Фариду Закарии, предупредив, что китайское вторжение на остров неизбежно приведет к выходу из строя заводов компании, и подчеркнул, что «никто не может контролировать TSMC силой».

Марк Лю заявил, что, как и во всех войнах, «победителей не будет», а Китай, Тайвань и Запад проиграют, и последствия этого нежелательного сценария будут ощущаться далеко за пределами полупроводниковой отрасли, что приведет к «разрушению устойчивого миропорядка, сформированного на базе норм международного права».

Taiwan, tech, and the threat of Chinese attack: Part 1 of my conversation with TSMC Chairman Mark Liu, from today's GPS pic.twitter.com/xTGR1ovEoC — Fareed Zakaria (@FareedZakaria) July 31, 2022

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В июне высокопоставленный правительственный экономист заявил, что Китай должен экспроприировать TSMC, если Запад когда-нибудь введет против страны санкции по российскому примеру. Марк Лю считает, что захват TSMC силой невозможен, учитывая текущую модель бизнеса с большой зависимостью от поддержки внешних фирм и многими маневровыми структурными единицами.

«Это столь сложные производственные мощности, которые находятся в прямой зависимости от связи в реальном времени с внешним миром… от материалов до химикатов, запасных частей, инженерного программного обеспечения и диагностики», Марк Лю, глава совета директоров TSMC

Министр торговли США Джина Раймондо недавно предупреждала о высокой вероятности наступления глубокой рецессии в случае потери тайваньских заводов по производству полупроводниковых микросхем — это один из факторов, побуждающих к принятию законодательной инициативы CHIPS, предусматривающей инвестиции $52 млрд в производство и разработку.

Китай также полагается на TSMC в производстве чипов, и Марк Лю безосновательно считает, что страна столкнется с большими экономическими потрясениями, если останется без современных электронных компонентов. Аналитики считают, что Пекин боится экономических последствий от разрушения полупроводниковой отрасли Тайваня и этот так называемый Кремниевый щит является очень надежным предохранителем вторжения Китая на остров. В то же время, нет никакой уверенности, что Китай не нападет на Тайвань.