Руководитель TSMC заявил, что «силой контролировать компанию» не получится на фоне роста напряженности между США и Китаем

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, как известно, благополучно приземлилась в Тайване, однако напряженность в отношениях США и Китая продолжает нарастать, а еще одна война — меньше всего сейчас нужна и без того очень шаткому миру. И крупнейший в мире контрактный производитель полупроводниковой продукции — тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) — это отлично осознает.

Председатель совета директоров TSMC Марк Лю накануне визита Пелоси, который находится в рабочей поездке по странам Азии, дал интервью журналисту CNN Фариду Закарии, предупредив, что китайское вторжение на остров неизбежно приведет к выходу из строя заводов компании, и подчеркнул, что «никто не может контролировать TSMC силой».

Марк Лю заявил, что, как и во всех войнах, «победителей не будет», а Китай, Тайвань и Запад проиграют, и последствия этого нежелательного сценария будут ощущаться далеко за пределами полупроводниковой отрасли, что приведет к «разрушению устойчивого миропорядка, сформированного на базе норм международного права».

Taiwan, tech, and the threat of Chinese attack: Part 1 of my conversation with TSMC Chairman Mark Liu, from today's GPS pic.twitter.com/xTGR1ovEoC

