Тайвань посилив санкції проти росії — щоб обмежити використання технологій для виробництва зброї

Міністерство економіки Тайваню у вівторок заявило про розширення списку санкційних товарів для рф та білорусі з метою запобігти використанню тайванських високотехнологічних товарів у військових цілях.

Як повідомляє Reuters, Тайвань засудив атаку росії та вже приєднався до санкцій під керівництвом Заходу, хоча це значною мірою символічна дія, оскільки між островом та рф — мінімальна пряма торгівля.

Список включає обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а також певні хімічні речовини та ліки. Нові санкції відповідають тим, які вже оголосили Європейський Союз, Сполучені Штати та інші країни.

Раніше США, ЄС та інші країни з огляду на залишки зброї на українських полях склали «‎пріоритетний список» електроніки, механіки та обладнання, які широко використовуються в комерційних цілях і можуть бути використані для виготовлення зброї.

Заявки на експортні ліцензії «‎в принципі» не будуть схвалені, заявили в міністерстві. Війна в Україні викликає велику увагу на Тайвані, оскільки чимало людей проводять паралелі між тим, що відбувається тут, і тим, що може статися, якщо Китай коли-небудь застосує силу, аби отримати контроль над островом, який вважає своєю територією.