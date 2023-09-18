TakeUsEat + expirenza by mono — Monobank придбав сервіс онлайн-бронювання столиків, заснований студентами Могилянки

Monobank придбав TakeUsEat, популярний сервіс для бронювання столиків у закладах. Про це повідомив співзасновник відомого платіжного застосунку Олег Гороховський. Купівля допоможе Monobank суттєво розширити один з головних side-бізнесів.

TakeUsEat + expirenza by mono

TakeUsEat стане частиною екосистеми expirenza by mono (насправді — вже став, про що свідчить оновлений сайт), простої та зручної платформи у сфері HoReCa, яка дозволяє генерувати єдиний QR-код для комплексу послуг — меню, оплата, чайові, відгуки та оцінки. Тепер завдяки інтеграції з платформою TakeUsEat, гості отримають на додачу зручне бронювання столиків, а ресторани — ще більше корисної аналітики.

На початку серпня expirenza by mono відзначив важливу віху у розвитку проєкту — понад 1000 закладів, а зараз, коментуючи угоду, співзасновник Monobank навів оновлену статистику: вже понад 1100 закладів під’єдналися до expirenza by mono.

На початку місяця відбувся запуск Poster QR — аналогу та прямого конкурента expirenza by mono. Тож в умовах високої конкуренції, що постійно зростає, угода потенційно здатна посилити позиції expirenza by mono.

Сума угоди не повідомляється. Чи збереже команда TakeUsEat певну автономію, також не зазначається. В TakeUsEat заявили, що угода Expirenza by mono означає ще більше можливостей для розвитку та ще більш крутий сервіс для ресторанів та їхніх гостей.

Стисло про TakeUsEat

TakeUsEat заснували у 2020 році студенти НаУКМА — Олександр Леськів, Наталя Шкаровська, Серафима Лопухіна та Ольга Кірдяєва. Молода команда ставила перед собою ціль розв’язувати проблему відсутності онлайн-бронювання столиків у Києві. Зрештою їм вдалося створити сервіс, який на сьогодні є досить помітною CRM-системою для ресторанного бізнесу і не тільки.