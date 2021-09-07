Expirenza by mono. Сервіс відгуків Expirenza відтепер належить monobank





Про перехід Expirenza під крило monobank повідомив співзасновник популярного платіжного застосунку Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

Expirenza.com — платформа для роботи з відгуками відвідувачів, яка була заснована у 2019 році київськими підприємцями Олександром Гудковим і Михайлом Селецьким. На сьогодні клієнтами Expirenza є понад 2000 різних ресторанів, приватних клінік, салонів краси та інших закладів культурно-побутового обслуговування населення. Серед них такі відомі столичні заклади як Kyiv Food Market, Milkbar, Mimosa Brooklyn Plaza, Vodafone, «Добробут», Тайський і Китайський привіти, Чорноморка, SPORTLIFE та інші. Наразі в штаті Expirenza працює 11 осіб.

Навіщо monobank придбав Expirenza

Якщо пам’ятаєте, на початку року monobank запустив сервіс швидкого розрахунку в кафе та ресторанах за допомогою сканування QR-коду на столику. Купівля допоможе суттєво розширити послугу завдяки інтеграції з платформою.

Ми зробимо єдиний QR-код для ресторанів — відгуки, меню, оплата і чайові. Нова назва сервісу «Expirenza by mono». Олег Гороховський співзасновник monobank

Нові функції для прийняття платежів, оплата замовлення за QR-кодом та інші можливості з’являться в українських закладах у вересні-жовтні, та будуть працювати з будь-якими банківськими картами.