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Expirenza by mono. Сервіс відгуків Expirenza відтепер належить monobank

Expirenza by mono. Сервіс відгуків Expirenza відтепер належить monobank

Expirenza by mono. Сервіс відгуків Expirenza відтепер належить monobank


Про перехід Expirenza під крило monobank повідомив співзасновник популярного платіжного застосунку Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

Expirenza.com — платформа для роботи з відгуками відвідувачів, яка була заснована у 2019 році київськими підприємцями Олександром Гудковим і Михайлом Селецьким. На сьогодні клієнтами Expirenza є понад 2000 різних ресторанів, приватних клінік, салонів краси та інших закладів культурно-побутового обслуговування населення. Серед них такі відомі столичні заклади як Kyiv Food Market, Milkbar, Mimosa Brooklyn Plaza, Vodafone, «Добробут», Тайський і Китайський привіти, Чорноморка, SPORTLIFE та інші. Наразі в штаті Expirenza працює 11 осіб.

Навіщо monobank придбав Expirenza

Якщо пам’ятаєте, на початку року monobank запустив сервіс швидкого розрахунку в кафе та ресторанах за допомогою сканування QR-коду на столику. Купівля допоможе суттєво розширити послугу завдяки інтеграції з платформою.

Ми зробимо єдиний QR-код для ресторанів — відгуки, меню, оплата і чайові. Нова назва сервісу «Expirenza by mono».

Олег Гороховський

співзасновник monobank

Нові функції для прийняття платежів, оплата замовлення за QR-кодом та інші можливості з’являться в українських закладах у вересні-жовтні, та будуть працювати з будь-якими банківськими картами.

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