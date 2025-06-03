Такого астрономи ще не бачили: планета обертається перпендикулярно навколо двох зірок

ESO/L. Calçada

Астрономи виявили одну з найнезвичайніших планет у нашій галактиці Чумацький шлях, що обертається під кутом 90° до площини орбіт пари материнських зірок — коричневих карликів.

За допомогою Дуже великого телескопа Європейської південної обсерваторії у Чилі астрономи виявили потенційну екзопланету 2M1510 (AB) b, що обертається майже перпендикулярно площинам двох коричневих карликів у системі 2M1510.

Незвичайний об’єкт виявили не за рахунок того, що обертаючись навколо материнської зірки, потенційна планета на короткий час затуляла світло від неї, а за допомогою ледве вловимих гравітаційних коливань. Гравітаційне тяжіння між планетою та зірками створює ледве помітні зрушення у спектрі світла від зірки.

Спостерігаючи за незвичайною зірковою парою коричневих карликів на відстані 120 світлових років від Землі, астрономи помітили тонкі зрушення у їхніх орбітах, які можна було пояснити тільки наявністю планети, що обертається навколо них.

Наразі поки не має остаточного підтвердження, що 2M1510 (AB) b — це саме планета. Але якщо виявиться, що це дійсно так, вона може виявитись першою полярно-орбітальною циркумбінарною планетою, що обертається навколо двох материнських зірок під кутом 90°. До цього вже висловлювалися припущення, що ці так звані полярні планети навколо двох зірок можуть існувати, але тепер астрономи, ймовірно, отримали чітки докази цього.

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Астрономи також звертають увагу на те, що пара коричневих карликів 2M1510 AB і 2M1510 C, навколо яких обертається незвичайна планета, дуже рідкісне явище у нашій галактиці. Коричневі карлики називають зірками-невдахами, оскільки в процесі формування з хмар газу і пилу, під дією гравітації, вони не набирають необхідної маси для початку термоядерних реакцій, щоб перетворитись на звичайні зірки.

Окрім цього науковці зазначають, що лише вдруге за всю історію спостережень побачили пару коричневих карликів, у якій одна зірка затьмарює іншу. Незвичайний об’єкт між ними, який, потенційно може бути планетою з настільки незвичайним рухом, кидає виклик уявленням науковців про рух планет.

Результати дослідження опубліковані у журналі Science Advances

Джерело: SciTechDaily