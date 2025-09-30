Таліби повністю вимкнули інтернет в Афганістані, щоб "запобігти розпусті"

Провінція Баміан, Афганістан / Depositphotos

Талібан зупинив роботу телекомунікаційних мереж в Афганістані — інтернет не працює повністю, подекуди є проблеми з мобільним зв’язком та супутниковим телебаченням.

Згідно з Netblocks, в країні фіксують “повне вимкнення інтернету”, тоді як міжнародні інформаційні агенції повідомляють, що втратили зв’язок зі своїми офісами в столиці. За даними сервісу відстеження польотів Flightradar24, скасовано щонайменше 8 рейсів, запланованих на виліт або прибуття до Міжнародного аеропорту Кабулу у вівторок.

Очікується, що відключення інтернету вплине на роботу банківських систем, тоді як підприємці кажуть, що тривале відключення паралізує економіку.

Кількома тижнями раніше лідери Талібану почали обмежувати доступ до оптоволоконних ліній в окремих провінціях, аби “запобігти розпусті”. Причини повного блекауту зв’язку поки не озвучували.

“Афганістан зараз переживає повне відключення інтернету, оскільки влада Талібану вживає заходів щодо забезпечення моралі, внаслідок чого протягом ранку поетапно відключалися численні мережі; наразі також постраждали телефонні послуги”, — з допису Netblocks.

Для довідки: Інтернет в Афганістані працює переважно на національній волоконно-оптичній інфраструктурі, що належить і управляється державною компанією Afghan Telecom. Оператори мобільних мереж купують підключення до мережі в неї або у постачальників інтернет-послуг в сусідніх країнах.

З моменту захоплення влади у 2021 році таліби впровадили численні обмеження відповідно до свого тлумачення ісламського шаріату. Особливо постраждали жінки, яким серед іншого заборонили здобувати освіту після 12 років; з останнього, на початку вересня з університетських програм вилучили всі книжки, написані жінками.

Таліби вже забороняли інтернет за першого правління в Афганістані у 1996-2001 роках. Під час тривалого повстання, яке послідувало за цим, вони регулярно атакували вежі стільникового зв’язку та змушували провайдерів мобільного інтернету, таких як MTN, залишити країну. Чотири роки тому після чергового захоплення Кабулу вони запровадили тимчасові блекаути інтернету, аби запобігти повстанням.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: BBC, NYT