Таємницю «Людини-вершини», яку знайшли замерзлою в печері Пенсільванії 50 років тому, розкрили за відбитками пальців

Тіло загиблого знайшли туристи у 1977 році — поблизу гірської вершини Аппалачі (звідси й назва загадкової «знахідки»). Тоді влада заявила, що ознак вбивства не помітили, а як причину смерті вказували передозування наркотиками.

За зовнішнім виглядом «Людину-вершину» ідентифікувати не змогли, тож зібрали стоматологічні дані та відбитки пальців (останні дивним чином загубились, і залишили дослідникам лише елементарний ескіз).

«Протягом останніх 15 років детективи порівнювали дані Людини-вершини з інформацією про щонайменше 10 зниклих безвісти», — сказав минулого тижня журналістам Джон Філдінг, коронер округу Беркс.

Періодично слідчі переглядали справу, однак особистість чоловіка до сьогодні залишалась загадкою. Зрештою цього тижня, поліція округу Беркс, штат Пенсільванія, представила замерзлого, як 27-річного Ніколаса Порта Грабба з Форт-Вашингтона.

Його тіло було повторно ексгумовано у 2019 році після того, як стоматологічні записи пов’язали Грабба з двома зниклими безвісти в Іллінойсі та Флориді. Судмедексперти повторно взяли зразки ДНК, щоб оновити інформацію в Національній системі зниклих безвісти та невпізнаних осіб (NaMus) — однак дані все одно не збігались з жодною особою з реєстру.

У серпні 2024 року поліцейський штату Пенсільванія Ієн Кек випадково натрапив на втрачену раніше картку відбитків пальців «Людини-вершини» — і за годину отримав повідомлення про збіг з NaMus

«Це сумно. Понад 40 років родина шукала його, не знаючи, що з ним сталося», — каже Кек.

Виявилось, що Грабб був членом національної гвардії Пенсільванії на початку 1970-х років, і за два роки до смерті «взаємодіяв» з поліцією, через що його відбитки пальців залишились у системі.

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Поліція вже зв’язалась із родичами, але ті поки не надали коментарів.

В цій історії найдивніше те, що коли Грабба знайшли замерзлим на вершині, де він не мав жодного туристичного спорядження чи їжі, був одягнутий у легкий одяг та, ймовірно, намагався розвести вогонь. Яким чином він потрапив у снігову печеру і досі невідомо — нині поліція відновила розслідування обставин смерті.

Джерело: Guardian