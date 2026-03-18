Смартфони Samsung Galaxy S26 отримали несподівану функцію, яка залишилася поза увагою

Samsung S26 / Photo: Android Police

Серія Samsung Galaxy S26 офіційно стала доступною для замовлення після її анонсу 25 лютого. Хоча жодних оновлень апаратного забезпечення сканера відбитків пальців у трьох нових флагманах Galaxy S26 немає, схоже, з’явилася програмна функція, яка пройшла повз офіційну увагу.





Проблема з тим, що відбиток пальця не розпізнається, не є рідкістю навіть на пристроях на кшталт Samsung Galaxy S25, які оснащені ультразвуковим підекранним сенсором. Хоча Galaxy S26 використовує те саме обладнання, у налаштуваннях відбитків пальців з’явилася нова опція “Покращити точність” (Settings > Security and privacy > Screen lock and biometrics > Fingerprints). Звідси потрібно лише натиснути на вже зареєстрований відбиток (зазвичай він має назву Fingerprint 1) і обрати нову кнопку Improve accuracy у меню. Це відкриває нову сторінку, де користувача просять просканувати зареєстрований палець 10 разів, із лічильником над зоною сканування для відстеження процесу.

Про функцію стало відомо завдяки відео на YouTube, опублікованому HardReset.Info минулого тижня, при цьому Android Authority також підтвердило її наявність на одному з пристроїв Galaxy S26, який був у їхньому розпорядженні. Втім, деякі питання залишаються без відповіді: Samsung не пояснює, що саме робить ця функція з технічної точки зору, хоча ідея очевидна — отримати точніше зчитування відбитка пальця, щоб уникнути проблем із автентифікацією. На нижній частині цієї сторінки також відображається позначка Secured by Knox, що виглядає обнадійливо для такої чутливої функції.

З огляду на те, що Galaxy S26 використовує той самий сканер відбитків, що й Samsung Galaxy S24 і Galaxy S25, можна було б очікувати, що функція Improve accuracy з’явиться на цих пристроях із майбутнім стабільним оновленням One UI 8.5. Втім, Samsung не підтверджувала розгортання цієї функції для старіших пристроїв, тому це може виявитися лише припущенням. У лінійці Galaxy S24–S25 Samsung використовує ультразвуковий сенсор Qualcomm 3D Sonic Gen 2 (модуль QFS4008), який формує детальну 3D-карту відбитка на площі близько 64 мм² за рахунок відбиття звукових хвиль від гребенів і западин пальця. Це дає вищу точність і захист порівняно з оптичними сенсорами, які фактично працюють як 2D-знімок і легше піддаються підробці. У тестах Galaxy S24 показував швидше розблокування відносно S23 — різниця вимірюється мілісекундами, але стабільність зчитування в серіях повторних спроб зросла.

Окремо важливу роль відіграє не лише “залізо”, а й алгоритми. У Galaxy S24 впроваджено ШІ-алгоритм розпізнавання BioSign 6.0, який одночасно підвищив швидкість і точність ідентифікації порівняно з попередньою версією, оптимізуючи обробку більшого обсягу біометричних даних із сенсора. Це пояснює, чому Samsung у наступних лінійках (як-от S26) може покращувати роботу сканера навіть без зміни апаратного модуля — через донавчання моделей і уточнення патернів зіставлення відбитків.





Перші дані свідчать, що Samsung встановила рекорди за кількістю передзамовлень Galaxy S26 у Південній Кореї, а також зафіксувала відновлений інтерес до лінійки у США, зокрема з боку великих операторів. Це сталося попри відсутність суттєвих змін у апаратній частині, що викликало певний скепсис напередодні запуску.

Джерело: Android Police